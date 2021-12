Fetty Wap arrêté sous mandat à l’aéroport de Newark

Fetty Wap a fait un voyage à l’aéroport qui s’est terminé avec des menottes après que la police aurait reçu une alerte concernant son moniteur de cheville.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que Fetty était à l’aéroport de Newark Liberty vendredi, lorsque, pour une raison quelconque, les flics ont reçu une alerte concernant son moniteur de cheville. On nous dit qu’après que les agents ont parlé à FW et ont divulgué ses informations, ils ont découvert qu’il avait un mandat d’arrêt contre lui.

Les détails du mandat ne sont pas tout à fait clairs, mais nous savons qu’il s’agissait d’une nuisance publique à North Bergen, dans le New Jersey.

On nous dit que Fetty a été arrêtée et réservée pour le mandat, mais qu’elle pourra être libérée sous caution et libérée.

Ce n’est pas la première querelle que Fetty a eue avec la justice ces derniers temps, il était pris en charge par le FBI de retour en octobre. Les autorités ont affirmé que Fetty et ses associés avaient aidé à distribuer plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d’héroïne, de fentanyl et de crack à Long Island et au New Jersey.

Les agents disent que l’enquête a rapporté 1,5 million de dollars en espèces, 16 kilogrammes de cocaïne, 2 kilogrammes d’héroïne, des pilules de fentanyl, des pistolets, des armes de poing et un fusil.

Fetty a pu obtenir sa caution de 500 000 $ pour cette arrestation, donc c’est peut-être pour ça qu’il avait le moniteur de cheville.

Nous avons contacté l’équipe de Fetty au sujet de l’arrestation à l’aéroport… jusqu’à présent, aucun mot en retour.