Feu de forêt au Colorado : 3 personnes portées disparues ; cause toujours en cours d’investigation

SUPERIOR, Colorado – Les enquêteurs tentent toujours de déterminer ce qui a déclenché un incendie massif dans une banlieue près de Denver qui a réduit en cendres des quartiers et détruit près de 1 000 maisons et autres bâtiments.

Trois personnes sont portées disparues suite à l’enfer qui a éclaté jeudi.

Le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle, a déclaré samedi que les autorités poursuivaient un certain nombre de conseils et avaient exécuté un mandat de perquisition à « un endroit particulier ». Il a refusé de donner des détails.

Un fonctionnaire du shérif qui a refusé de fournir son nom a confirmé qu’une propriété faisait l’objet d’une enquête dans la région de Marshall Mesa, dans le comté de Boulder, une région de prairies ouvertes à environ 3,2 kilomètres à l’ouest de Superior. Un Humvee de la Garde nationale a bloqué l’accès à la propriété, qui n’était que l’une des nombreuses faisant l’objet d’une enquête, a déclaré le responsable.

UC BOULDER POUR COMMENCER LE SEMESTRE DE PRINTEMPS AVEC DES CLASSES À DISTANCE AU MILIEU D’UN INCENDIE, LES PRÉOCCUPATIONS DE COVID-19

Les responsables des services publics n’ont trouvé aucune ligne électrique tombée autour de l’endroit où l’incendie s’est déclaré dans la zone située entre Denver et Boulder. L’incendie de forêt s’est produit exceptionnellement tard dans l’année, après un automne extrêmement sec et au milieu d’un hiver presque dépourvu de neige, selon les experts, les conditions ont certainement contribué à la propagation de l’incendie.

Au moins 991 maisons et autres bâtiments ont été détruits, a déclaré Pelle : 553 à Louisville, 332 à Superior et 106 dans les parties non constituées en société du comté. Des centaines d’autres ont été endommagés. Pelle a averti que le décompte de l’incendie de forêt fouetté par le vent n’est pas définitif.

Les totaux comprennent des granges, des dépendances et d’autres structures détruites, mais la grande majorité étaient des maisons, a déclaré samedi soir la porte-parole du comté de Boulder, Jennifer Churchill.

Les autorités avaient déclaré plus tôt que personne ne manquait. Mais Churchill a déclaré que cela était dû à la confusion inhérente lorsque les agences se démènent pour gérer une urgence.

Pelle a déclaré que les autorités organisaient des équipes de cadavres pour rechercher les disparus dans la région de Superior et dans le comté de Boulder non constitué en société. La tâche est compliquée par les débris des structures détruites, recouverts de 20 centimètres de neige déversée par une tempête pendant la nuit, a-t-il déclaré.

Au moins sept personnes ont été blessées dans l’incendie de forêt qui a éclaté dans et autour de Louisville et Superior, les villes voisines à environ 20 miles (32 kilomètres) au nord-ouest de Denver avec une population combinée de 34 000 habitants.

L’incendie, qui a brûlé au moins 9,4 miles carrés (24 kilomètres carrés), n’était plus considéré comme une menace immédiate – en particulier avec le déversement de neige pendant la nuit et les températures glaciales samedi.

La neige et les températures à un chiffre créent une scène étrange au milieu des restes de maisons encore fumants. Malgré le changement de temps choquant, l’odeur de fumée imprégnait toujours les rues vides bloquées par les troupes de la Garde nationale à Humvees.

Les conditions ont aggravé la misère des résidents qui ont commencé la nouvelle année en essayant de sauver ce qui restait de leurs maisons.

Les équipes de services publics ont eu du mal à rétablir le service d’électricité et de gaz dans les maisons qui ont survécu, et des dizaines de personnes ont fait la queue pour obtenir des radiateurs, des bouteilles d’eau et des couvertures dans les abris de la Croix-Rouge. Xcel Energy a exhorté les autres résidents à utiliser des cheminées et des poêles à bois pour rester au chaud et empêcher leurs tuyaux de geler.

Des familles ont rempli une longue file de voitures attendant de récupérer des radiateurs et de l’eau en bouteille dans un centre de distribution de l’Armée du Salut au YMCA de Lafayette, juste au nord de Superior.

Les lycéens de Monarch High School Noah Sarasin et son frère jumeau Gavin faisaient du bénévolat à cet endroit depuis deux jours, dirigeant la circulation et distribuant des dons.

« Nous avons une maison, pas de chauffage mais nous avons toujours une maison », a déclaré Noah Sarasin. « Je veux juste m’assurer que tout le monde a de la chaleur en cette journée très froide. »

Hilary et Patrick Wallace ont acheté deux appareils de chauffage, puis ont commandé deux mokas au chocolat chaud dans un café voisin. Le couple Superior n’a pas pu trouver d’hôtel et envisageait de parcourir 3,2 kilomètres pour rentrer chez eux; leur quartier était toujours bloqué à la circulation. La famille a dormi dans une pièce le soir du Nouvel An.

Tous deux ont pleuré lorsqu’un homme est entré dans le magasin et a plaisanté à haute voix en disant qu’il avait perdu ses tasses à café – et tout le reste – dans l’incendie. L’homme était de bonne humeur, riant de l’ironie de la situation.

« J’ai un radiateur et une maison pour l’installer. Je ne sais même pas quoi leur dire », a déclaré Hilary en essuyant une larme.

Le résident de Superior Jeff Markley est arrivé dans son camion pour prendre un appareil de chauffage. Il a dit qu’il se sentait chanceux d’être « juste déplacé » puisque sa maison est intacte.

« Nous nous débrouillons, restons avec des amis et optimistes pour la nouvelle année. Ça doit être mieux que cette dernière », a déclaré Markley.

Tout le monde ne se sentait pas aussi positif.

« C’est doux-amer parce que nous avons notre maison, mais pas nos amis. Et nos voisins non », a déclaré Judy Givens, une habitante de Louisville, alors qu’elle prenait un radiateur avec son mari. « Nous pensions que 2022 serait peut-être mieux. Et puis nous avons eu omicron. Et maintenant, nous l’avons, et ça ne commence pas très bien. »

