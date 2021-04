Feu et glace: les signes de la dégradation du climat

Les incendies de forêt sévissent dans l’Uttarakhand. (Image représentative, .)

Par Sreerekha Pillai

Les incendies de forêt sévissent dans l’Uttarakhand. La neige sur le plateau tibétain aka le toit du monde, entouré par le mont Everest et K2, deux des plus hautes montagnes du monde, fond à un rythme rapide. La capitale nationale a récemment été témoin de l’un des mois de novembre les plus froids, avec une température descendant à 10 degrés Celsius. Avons-nous besoin de plus de raisons pour réaliser que le monde est au bord d’un précipice?

Le monde se réchauffe trop vite. La National Aeronautics and Space Administration (NASA) estime que la température de surface de la Terre a augmenté de 1,18 degrés Celsius depuis la fin du XIXe siècle, 2016 et 2020 étant les années les plus chaudes jamais enregistrées. Il fixe également l’élévation du niveau de la mer à 20 cm au siècle dernier, le rythme s’accélérant d’année en année.

Le réchauffement climatique – une préoccupation qui figurera en bonne place à l’ordre du jour du Sommet sur le climat du président américain Joe Biden – est propulsé par les émissions de dioxyde de carbone, qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère terrestre. L’accumulation continue de chaleur jette les conditions météorologiques dans le désarroi, provoquant des incendies de forêt, la diminution des calottes glaciaires, l’élévation du niveau de la mer et des événements météorologiques extrêmes.

feux de forêt

L’Inde lutte de plus en plus contre les incendies de forêt. Bien que beaucoup d’entre eux puissent être d’origine humaine, selon un rapport récent du New Scientist, le changement climatique a augmenté le risque d’incendies de forêt, de tels événements devant devenir plus courants à l’avenir. Selon les chercheurs, les saisons des incendies – impliquant des températures élevées, une faible humidité et des précipitations, accompagnées de conditions venteuses – se sont allongées à l’échelle mondiale.

L’Uttarakhand, l’un des États indiens les plus touchés en raison de son écosystème fragile, a perdu 1297 hectares de forêts entre octobre 2020 et mars 2021 lors de 989 incendies. Les forêts sèches de feuillus en Inde sont sujettes à de tels incendies, des États tels que l’Odisha (parc national de Simlipal), le Chattisgarh (6520 incendies de forêt de février à mars) et le Madhya Pradesh (réserve de tigres de Bandhavgarh) en ont été les plus touchés cette année.

Les incendies n’effacent pas seulement les précieuses ressources forestières, mais libèrent également le carbone emprisonné dans la biomasse. Ainsi, les incendies de forêt sont également le signe d’une transition écologique – des puits de carbone aux sources de dioxyde de carbone.

Avec de tels événements là pour rester, à l’avenir, la technologie de télédétection par satellite et le système d’information géographique (SIG) devraient être utilisés efficacement pour surveiller les forêts et créer un système d’alerte rapide pour les zones sujettes aux incendies. Limiter le changement climatique bien en dessous de 2 degrés Celsius conformément à l’accord de Paris pourrait être la clé pour réduire les risques d’incendie futurs.

La fonte des glaciers

L’attention du monde pourrait être sur la fonte du glacier Thwaites en Antarctique, également appelé le “ glacier de la fin du monde ” en raison de son potentiel à élever le niveau de la mer mondiale de plus d’un demi-mètre, mais plus près de chez lui l’éclatement glaciaire dans l’Uttarakhand récemment, entraînant un crue éclair, les experts ont blâmé une planète qui se réchauffait rapidement.

Le Service mondial de surveillance des glaciers, qui surveille les changements glaciaires mondiaux, affirme que la perte glaciaire a doublé chaque décennie depuis les années 1970. Une autre étude de l’Université de Reading en Angleterre, qui a analysé 40 ans d’observations satellitaires en Inde, au Népal, en Chine et au Bhoutan, a conclu que le changement climatique dévore les glaciers himalayens. Les experts suggèrent que les glaciers de la région de l’Hindu Kush se sont éclaircis de 27%, avec la probabilité de perdre la moitié de sa zone glaciaire actuelle d’ici 2060.

La fonte des glaciers dans la région himalayenne peut non seulement provoquer des inondations et des glissements de terrain, mais aussi priver les communautés de la disponibilité de l’eau pour la boisson, l’agriculture et l’hydroélectricité. Si le ralentissement de l’élévation de température peut certainement aider, des mesures d’adaptation telles que la restauration des forêts et des arbustes sur les pentes non seulement maintiendront le sol ensemble, mais réduiront également l’impact des crues soudaines et des glissements de terrain.

Autres catastrophes

L’indice de risque Inform 2019 de la Banque mondiale classe l’Inde au 29e rang sur 191 pays en raison de sa prédisposition aux inondations, aux cyclones et à la sécheresse. Rien qu’en 2020, les événements climatiques extrêmes, y compris le super cyclone Amphan qui a frappé Kolkata et Odisha et les inondations ont coûté 10 crores de lakh à l’Inde. C’est 322 fois plus élevé que la dépense annuelle de l’Inde pour l’environnement, selon Christian Aid, basé au Royaume-Uni.

Les scientifiques ont averti que si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel, l’Inde deviendrait inhabitable dans 50 ans, avec des températures aussi élevées que le désert du Sahara.

Avec la mise en scène du théâtre virtuel de 40 dirigeants mondiaux dirigé par Biden, on peut s’attendre à des percées climatiques durement négociées. Cependant, il reste à voir quel chemin le collectif empruntera – le facile ou le difficile. S’il opte pour le chemin le moins fréquenté (celui difficile qui place les intérêts de la planète au-dessus des préoccupations nationales), il pourrait bien finir par faire toute la différence.

(L’auteur dirige l’équipe de contrôle de la qualité au Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP), un groupe de réflexion basé sur la recherche.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.