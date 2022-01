‘Feu vert’ au Barça-BAXI Manresa ce dimanche

01/07/2022

Le à 19:58 CET

Le match en suspens de la 14e journée de la Ligue Endesa entre le Barça et le BAXI Manresa, il peut enfin être joué après que le Barça ait récupéré des troupes, parmi ceux qui ont été « touchés » et avec Kyle Kuric, qui a finalement été testé négatif au dernier PCR.

Cela signifie que el Le Barça pourra compter sur au moins 10 joueurs parmi les habituels pour se mesurer à l’équipe de Bages, un match prévu pour quelques jours, mais tout était en suspens si le Barça aurait assez de joueurs pour y faire face. Et il y a déjà un feu vert.

Le Barça a récupéré trois joueurs confinés et ce n’est qu’aujourd’hui que les tests PCR réalisés se sont révélés négatifs, et donc, ils peuvent être intégrés au travail de l’équipe. Ils ont été les trois premiers à tomber, Pierre Oriola, Kyle Kuric et Nick Calathes.

Oriola et Calathes sont encore bas

Tous les trois étaient négatifs, même si le seul qui pourra jouer ce dimanche est Kuric, puisqu’Oriola souffre d’une surcharge à l’articulation sacro-iliaque droite, comme annoncé par le club, et il ne sera pas disponible non plus. Nick Calathes, qui est en phase finale de reprise.

On s’attend également à ce que les « coiffes » soient prêtes à affronter BAXI Cory Higgins, qui souffrait de maux de dos, et le Letton Rolands Smits, qui souffrait d’une grippe, mais il est déjà rétabli et donc il jouera.

Le Barça compte donc 10 joueurs de l’effectif pour le match : le gardien Rokas Jokubaitis, le gardien Kyle Kuric, les attaquants Cory Higgins et Nigel-Hayes, les attaquants de puissance Nikola Mirotic et Rolands Smits et le centre turc Sertac Sanli, ainsi que les jeunes Ubal, Nnaji et Villar.

En attendant le négatif

Davantage de joueurs pourraient encore se joindre à l’appel pour le duel BAXI si tout au long de la journée de ce samedi Brandon Davies, Nicola Laprovittola et l’entraîneur lui-même, Saras Jasikevicius, qui ont déjà terminé le confinement au bout d’une semaine, étaient négatifs, mais ils n’ont toujours pas une PCR négative.

Au cas où ils seraient finalement négatifs aux tests qui seront effectués ce samedi, Ils seraient déjà disponibles pour le match de dimanche, bien qu’évidemment, ils ne seraient pas dans leur meilleure condition physique mais ils pourraient aider sur le banc. Qui ne le manquera pas à coup sûr s’il est testé négatif, c’est l’entraîneur, qui a dû « souffrir » toute cette situation ainsi que ses joueurs confinés chez lui.

Ceux qui n’arrivent en aucune façon sont les derniers cas enregistrés, ceux de Dante Exum, Sergi Martínez, et le joueur B, Bonilla, qui devra encore patienter quelques jours.