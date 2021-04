Feu vert pour les courses de sprint en F1

07/04/2021 à 16:21 CEST

Les équipes et la Formule 1 sont parvenues à un accord sur le bonus économique que recevront les dix équipes de la Coupe du Monde pour célébrer trois courses de sprint cette saison. L’expérience des courses courtes le samedi sera mise en œuvre dans trois grands prix pour commencer, une fois que les équipes se seront assurées de pouvoir gérer avec de nouvelles ressources les frais supplémentaires de disputer une autre course le même week-end.. Liberty Media versera 420000 euros à chaque équipe, tel que rapporté par le portail Web américain motorsport.com.

La course de sprint le samedi, comme on l’a vu dans d’autres catégories de sport automobile, augmente le risque d’accidents et, par conséquent, il est nécessaire d’investir un montant économique pour réparer les dommages causés aux voitures. Bien que les équipes aient demandé 800 000 euros pour ce concept, l’accord a été clôturé en deux.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Après cet accord, les équipes doivent s’engager par écrit à officialiser le nouveau format de la course de qualification. Pour le moment, le plan de la Formule 1 est de disputer trois courses courtes au cours de la saison 2021, en Silverstone, Monza et Interlagos, bien que le GP de Sao Paulo soit l’un de ceux clairement en danger sur le calendrier en raison de l’évolution de la pandémie au Brésil. Tous dureraient 100 kilomètres – un tiers d’une course normale – et détermineraient l’ordre de départ de la course de dimanche.