Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Ce tour d’horizon hebdomadaire des nouvelles de la Chine continentale, de Taïwan et de Hong Kong tente de collecter les plus grandes nouvelles de l’industrie, y compris les projets influents, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de blockchain d’entreprise.

Les mineurs verts pourraient-ils obtenir un laissez-passer ?

La chronique de la semaine dernière a examiné la récente répression contre les mineurs de crypto-monnaie alors que la Chine s’oriente vers une politique plus neutre en carbone. Cette semaine, la province du sud-ouest de la Chine fredonnait un air légèrement différent lorsque le Bureau de réglementation de l’énergie du Sichuan a organisé un symposium sur le sujet. La province a une grande concentration minière en raison de l’énergie à faible coût générée à partir d’un système d’énergie hydroélectrique développé. Le symposium n’a pas réussi à parvenir à une résolution, ce qui a laissé entendre que l’énergie verte de la province conduirait à une réglementation beaucoup plus positive.

Zhang Nangeng, PDG du fabricant de machines minières Canaan, a ajouté à cette spéculation en appelant la Chine à faire des concessions aux mineurs alimentés par l’énergie verte. « Les mineurs à but lucratif préfèrent les régions où les prix de l’électricité sont bas, ce qui indique une offre excédentaire et un gaspillage potentiel d’énergie. Les mineurs de Bitcoin aident également à créer des emplois dans les régions appauvries et contribuent aux caisses fiscales », a noté le PDG. Il semble peu probable que la Chine continue à autoriser les mineurs à abuser de l’électricité à base de charbon dans des régions comme la Mongolie intérieure, mais pour le Sichuan, il y a certainement un argument en faveur de l’industrie minière lucrative.

Le tapis Uniswap attire la télévision d’État

Le 2 juin, la chaîne de télévision nationale CCTV-13 a signalé une fraude en monnaie virtuelle dans son segment News Room. Dans le rapport, ils ont présenté comment une monnaie virtuelle TRTC a été répertoriée sur Uniswap avant de supprimer toute liquidité. L’auditeur de contrats intelligents Blockchain, SlowMist, s’est également manifesté en démontrant comment l’activité frauduleuse était menée. Dans le cas de TRTC, 59 ETH ont été retirés des pools, d’une valeur d’environ 100 000 $. CCTV-13 a conclu en mettant en garde contre les risques de fraude financière sur les plateformes de crypto-monnaie telles que Uniswap. Sur Twitter, le fondateur d’Uniswap, Hayden Adams, a tweeté par erreur à propos du segment, confondant le clip vidéo avec un rapport positif. Adams n’a apparemment pas passé autant de temps à pratiquer son mandarin que les autres pionniers d’Ethereum Vitalik Buterin et Gavin Wood, qui ont une bonne compréhension de la langue.

BS et C ?

Dans une interview en chinois le 29 mai, le fondateur de Binance CZ s’est encore plus éloigné de Binance Smart Chain en déclarant qu’il n’avait aucun contrôle sur la chaîne et qu’il n’était pas responsable de sa création. Il a timidement suggéré que BSC a été un projet communautaire et qu’il parle rarement à l’équipe derrière. Binance et les bourses chinoises concurrentes pourraient reconsidérer leur positionnement après qu’une série de piratages et d’exploits aient harcelé les différentes “chaînes intelligentes” qui offrent une plus grande utilité pour l’échange de jetons et leurs utilisateurs.

Blockchain, pas Bitcoin

Malgré un environnement réglementaire de plus en plus rigoureux, la Chine n’a pas reculé devant sa position pro-technologie. Le 31 mai, de nouvelles normes pour les techniciens blockchain ont été publiées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information. Les normes détaillent les aptitudes et compétences de base requises pour travailler dans l’industrie.

Airdrop de 6,2 millions de dollars de la CBDC

Pékin lance une autre loterie numérique en yuan alors qu’elle continue de faire pression pour le lancement de la monnaie numérique de la banque centrale. La supervision et l’administration financières locales de Pékin ont annoncé le 2 juin que le gouvernement distribuerait la pièce gratuite aux citoyens qui en feront la demande avant le 7 juin. Cela se produit la même semaine où l’ancien directeur de la Banque populaire de Chine, Yao Qian, a déclaré que le yuan numérique ne devrait pas être utilisé comme outil de surveillance. Il a affirmé que la technologie avait été initialement développée pour contrer le contrôle du secteur privé sur le secteur des paiements. Le monde occidental peut rester sceptique sur ce point, mais la nécessité d’équilibrer le secteur privé est certainement plausible, compte tenu de la domination nationale d’Alipay et de WeChat Pay.