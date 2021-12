Feuille de gâteau forêt-noire pour un dessert de Noël décadent

Vous ne savez pas quoi faire pour une célébration de Noël ? Le gâteau en feuille de la Forêt-Noire est un excellent choix. Surtout quand il s’agit de cette recette simple et savoureuse de Laura Kasavan, fondatrice du blog de pâtisserie et desserts Tutti Dolci.

« Plus facile qu’un gâteau étagé traditionnel, ce riche gâteau au chocolat garni de confitures de cerises et de tourbillons de glaçage à la vanille est simple à préparer et magnifiquement festif », a déclaré Kasavan à Fox News à propos de sa recette. « Coupez avec des copeaux de chocolat pour une finition des plus délicieuses à votre repas des Fêtes. »

Gâteau Feuille Forêt Noire (Laura Kasavan, Tutti Dolci)

Gâteau Feuille Forêt Noire

Donne 15 portions

Temps de préparation : 35 minutes

Temps de cuisson : 26 minutes

Ingrédients:

Pour le gâteau

1 1/2 tasse de farine

3/4 tasse de cacao non sucré

1 1/2 cuillère à café de levure chimique

1/2 cuillère à café de bicarbonate de soude

1/2 cuillère à café de sel

1 tasse de sucre

1/2 tasse de sucre brun clair

2 gros œufs plus 1 jaune d’œuf, à température ambiante

1/2 tasse de lait, à température ambiante

1/2 tasse de yogourt grec nature sans gras, à température ambiante

1/2 tasse d’huile végétale ou de canola

2 cuillères à café d’extrait de vanille

1/2 tasse d’eau bouillante

4 onces de chocolat mi-sucré, haché

Gâteau Feuille Forêt Noire (Laura Kasavan, Tutti Dolci)

Pour la garniture

3/4 tasse de confiture de cerises

Pour le glaçage

1 tasse de beurre non salé, ramolli

1/4 cuillère à café de sel

2 cuillères à café d’extrait de vanille

4 tasses de sucre en poudre

2 cuillères à soupe de lait

Pour la garniture

Cerises fraîches, facultatif

Copeaux de chocolat, facultatif

Les directions:

1. Préchauffer le four à 350 °F et vaporiser un moule de 13 x 9 pouces d’enduit antiadhésif. Mélanger la farine, le cacao, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel dans un grand bol; faire un puits au centre du mélange. Ajouter les sucres, les œufs, le jaune d’œuf, le lait, le yogourt, l’huile et l’extrait de vanille au mélange de farine ; fouetter jusqu’à ce qu’ils soient incorporés. Ajouter de l’eau bouillante à la pâte et fouetter jusqu’à consistance lisse. Incorporer le chocolat haché..

2. Verser la pâte dans le moule préparé et lisser avec une spatule coudée. Tapoter fortement la poêle pour réduire les bulles d’air. Cuire au four de 24 à 26 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre ou avec quelques miettes, et que les bords s’écartent légèrement du moule. Refroidir complètement le gâteau dans un moule sur une grille.

3. Étendre les confitures de cerises sur le gâteau refroidi à l’aide d’une spatule coudée; transférer au congélateur et réfrigérer pendant 20 minutes pour prendre.

4. Pour le glaçage, battre le beurre, le sel et la vanille dans un grand bol mélangeur à vitesse moyenne jusqu’à homogénéité. Réduire la vitesse à faible ; ajouter le sucre en poudre 1 tasse à la fois et bien battre, en raclant le bol au besoin. Ajouter le lait et battre à vitesse moyenne-élevée jusqu’à ce qu’il soit léger et aéré.

5. Verser le glaçage sur le gâteau et agiter doucement avec une spatule décalée. Si désiré, garnir de cerises fraîches et de copeaux de chocolat. Réfrigérer le gâteau pendant 20 minutes au réfrigérateur avant de le trancher et de le servir.

