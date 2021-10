Feuille de route 5G : les opérateurs télécoms demandent à Trai d’identifier un spectre clair et contigu pour les enchères 5G

Trai devrait bientôt publier un document de consultation sur la vente aux enchères, spécifiant les bandes et le quantum à mettre en vente.

Les opérateurs de télécommunications ont exhorté la Telecom Regulatory Authority of India (Trai) à réserver uniquement des blocs de spectre non encombrés pour les enchères 5G, lui demandant de s’assurer que le spectre n’est utilisé par aucun département gouvernemental et a été libéré.

De plus, ils ont demandé à Trai de mettre aux enchères le spectre contigu. Lors de leurs réunions avec le régulateur, dans ce que l’on peut appeler un processus de pré-consultation, les opérateurs ont réitéré leur demande d’une nouvelle méthodologie de tarification du prix de réserve. Le gouvernement prévoit de mettre aux enchères le spectre 5G au cours de la première moitié de CY2022.

Le prix de réserve du spectre 5G, annoncé en 2018, a été jugé très élevé. Cependant, les enchères pour la 5G n’ont pas eu lieu en mars 2021 mais ont été menées pour d’autres bandes 4G.

En 2018, Trai avait recommandé un prix de réserve de Rs 492 crore par MHz pour la bande 3300-3600 MHz. si cela restait, les opérateurs devraient débourser 9 840 crores de roupies pour un bloc minimum pan-indien de 20 MHz. Comme les opérateurs de télécommunications ont besoin d’environ 100 MHz pour offrir des services pan-indiens 5G, le coût s’élèverait à environ Rs 49 200 crore.

Les dirigeants des télécommunications ont souligné qu’étant donné qu’il n’y a que trois acteurs, un prix de réserve réaliste pourrait voir le spectre vendu au prix de réserve lui-même. Un prix réaliste, du côté inférieur, disent-ils, conduirait à un déploiement plus rapide des services.

Actuellement, les forces de défense utilisent un certain spectre dans la bande 3300-3400 MHz. Les opérateurs veulent que les forces évacuent ce spectre avant que ce spectre ne soit mis aux enchères.

Récemment, le président de Bharti Airtel, Sunil Mittal, a également évoqué la nécessité d’explorer d’autres modèles de tarification du spectre plutôt que d’utiliser le dernier prix déterminé par les enchères comme prix de réserve. « Le spectre doit être tarifé de manière appropriée pour l’Inde. Si vous revenez aux enchères de la 3G et du BWA en 2010, c’était le point de départ du problème. Le prix est passé de 5 à 6 à 7 fois par rapport au prix de réserve qui est devenu le fléau de cette industrie car il y avait 6 à 7 joueurs pour trois machines à sous. Maintenant, quel que soit le prix de réserve que vous mettez, le spectre ira principalement à cela car il n’y a pas beaucoup de concurrents maintenant », a déclaré Mittal.

