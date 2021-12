Feuille de route Apple Silicon basée sur un cycle de mise à niveau de 18 mois, rapport sur les réclamations

Apple prévoit de mettre à jour ses puces de silicium Apple tous les 18 mois, par rapport au cycle de mise à niveau annuel de l’iPhone et de l’Apple Watch, selon un nouveau rapport du Taiwanese Commercial Times.



Le rapport, qui fait largement écho aux informations précédemment publiées, indique que des sources du secteur ont indiqué un cycle de mise à niveau de 18 mois pour les puces de silicium Apple. Sur ce, le rapport affirme que la prochaine génération de silicium Apple, M2, sera lancée au cours du second semestre 2022 et porte le nom de code Staten, avec des puces « ‌M2‌ Pro » et « ‌M2‌ Max » qui devraient être lancées au premier semestre 2023. Une traduction automatique du rapport se lit comme suit :

Selon des sources de l’industrie de la chaîne d’approvisionnement, Apple Silicon sera mis à jour tous les 18 mois à l’avenir. Au second semestre 2022, Apple lancera d’abord le processeur M2 nommé Staten, et au premier semestre 2023, il lancera la nouvelle architecture de processeur M2X nommée Rhodes, et lancera deux processeurs tels que M2 Pro et M2 Max selon les différents cores graphiques. Les processeurs de la série M2 d’Apple utilisent tous le processus de 4 nanomètres et seront mis à jour vers les processeurs de la série M3 après un cycle de 18 mois. On s’attend à ce qu’ils soient produits en série à l’aide du procédé 3 nanomètres de TSMC.

Avant qu’Apple ne passe au silicium d’Apple, l’entreprise devait s’appuyer sur Intel pour innover et produire de nouvelles puces. La chronologie d’Intel et sa capacité à créer de nouveaux processeurs ont été des facteurs dans la chronologie des nouveaux ordinateurs Mac. Maintenant, cependant, Apple possédant l’intégralité de la pile verticale du Mac, il est capable de mettre à jour et de mettre à niveau ses ordinateurs et ses puces aussi souvent qu’il le juge nécessaire. Même avec cette liberté supplémentaire, les clients ne mettent généralement pas à niveau leur Mac aussi souvent que leur ‌iPhone‌ ou Apple Watch, donc un cycle de mise à niveau moins fréquent est logique.

Apple a annoncé M1, la première puce de silicium Apple, en novembre 2020, et a élargi la famille ‌M1‌ avec les M1 Pro et M1 Max moins d’un an plus tard en octobre de cette année. Un scénario similaire est attendu pour 2022, avec le lancement de ‌M2‌ en premier, et le lancement de ‌M2‌ Pro et ‌M2‌ Max au cours du premier semestre 2023, selon le rapport d’aujourd’hui.

Avec la fin de l’année qui approche à grands pas, nous n’aurons pas à attendre longtemps la prochaine génération de Mac d’Apple. Des rumeurs ont suggéré qu’un nouvel iMac 27 pouces avec mini-LED, un nouveau design et la prise en charge de ProMotion seraient lancés au printemps 2022, avec un nouveau MacBook Air redessiné attendu au second semestre.

Mettre à jour: Cet article a été mis à jour pour corriger une erreur sur la source, qui est taïwanaise et non chinoise comme indiqué précédemment. Nous nous excusons pour l’erreur.