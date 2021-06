Feuille de route des puces de la série A en bonne voie ; Le partage d’ordinateurs portables d’Intel s’effondre

La feuille de route des puces de la série A d’Apple semble être sur la bonne voie, car la société travaille sur des processus de puces de plus en plus petits. Les dernières nouvelles de TSMC suggèrent que tout est dans les temps pour un processus révisé de 5 nm cette année, un processus de 4 nm (ish) en 2022 et un processus de 3 nm en 2023.

Nous avons entendu parler en janvier des projets de TSMC concernant les puces 3 nm, et un nouveau rapport contient aujourd’hui plus d’informations…

Digitimes indique que TSMC s’attend à être prêt pour la production en volume de puces 3 nm d’ici le second semestre 2022.

TSMC fait progresser rapidement ses processus de fabrication et devrait déplacer sa production N4, à savoir 4 nm, nœud à risque au troisième trimestre 2021, avec N3 – nœud 3 nm – pour démarrer la production en volume au numéro un mondial du pur-play maison de fonderie au second semestre 2022.

Ce timing serait trop serré pour voir les puces utilisées dans les iPhones de l’année prochaine, mais signifierait qu’elles seraient prêtes à être utilisées dans les modèles 2023.

Pour les iPhones de cette année, Apple devrait s’en tenir au processus 5 nm en tant que puce A14 dans l’iPhone 12, mais sous une forme plus efficace.

TSMC fait référence au 5 nm+ en tant que N5P et le décrit comme une version aux performances améliorées qui combinera une plus grande puissance avec une efficacité énergétique améliorée pour améliorer la durée de vie de la batterie (ou, comme cela pourrait être plus probable avec Apple, autoriser des batteries de plus petite capacité).

L’année prochaine, Apple devrait utiliser une version rétractable de la puce A15, qui offre un moyen indirect d’améliorer les performances.

Plutôt que d’être un processus de puce entièrement nouveau, il s’agit d’un moyen de réduire la taille d’une puce existante sans aucune modification majeure de sa conception. Cela donne plus de puces par plaquette, ce qui réduit les coûts de fabrication. Cependant, bien qu’il ne s’agisse pas d’une véritable réduction de la taille du processus, la taille réduite de la puce augmente l’efficacité énergétique et la réduction de la chaleur permet d’améliorer les performances réelles, car la puce peut travailler plus fort avant que la limitation thermique ne soit requise.

Le rapport d’aujourd’hui note que la pénurie continue de puces fait que des fonderies comme TSMC avertissent leurs clients des hausses de prix. Cependant, la relation d’Apple avec TSMC est étroite, avec des contrats conclus des années à l’avance, de sorte que le fabricant d’iPhone pourrait peut-être les éviter.

Enfin, Digitimes prévient que la part d’Intel sur le marché des processeurs pour ordinateurs portables devrait tomber à un niveau record, car Apple abandonne les processeurs pour ordinateurs portables de la société au profit de ses propres puces Apple Silicon.

