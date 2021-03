Feuille de route: NHAI maiden InvIT en avril, pour lever près de Rs 5000 crore

Essentiellement, les InvIT, semblables aux fonds communs de placement, aideront à mobiliser des fonds auprès de diverses catégories d’investisseurs, qui cherchent à rester investis pendant des périodes relativement longues et s’attendent à des revenus de dividendes pendant la période d’investissement.

La National Highways Authority of India (NHAI) lancera son premier fonds d’investissement dans les infrastructures (InvIT) en avril prochain dans le but de nettoyer Rs 4,000-5,000 crore, a déclaré son président Sukhbir Singh Sandhu. NHAI estime qu’InvIT, ainsi que la monétisation des actifs opérationnels via le modèle péage-exploitation-transfert et la titrisation des péages, contribueraient à accroître les ressources non liées à la dette.

«Nous prévoyons de lancer notre premier InvIT d’ici le 15 avril. Nous déposerons le mémorandum auprès du Securities and Exchange Board of India (Sebi) avant la fin du mois de mars», a déclaré Sandhu à FE.

En décembre 2019, le Cabinet avait autorisé NHAI à lancer des InvIT pour lui permettre de monétiser les autoroutes nationales qui ont un historique de perception des péages d’au moins un an. La fiducie proposée peut détenir des actifs directement ou via un SPV.

Déclarant que la monétisation des actifs d’infrastructure publique d’exploitation est une option de financement très importante pour la construction de nouvelles infrastructures, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans son discours sur le budget pour 2021-22 a déclaré que cinq routes opérationnelles d’une valeur d’entreprise estimée à Rs 5000 crore étaient transférées au NHAI. InvIT.

NHAI a pour mandat de développer des projets d’autoroutes de 34 800 km (y compris des tronçons résiduels de 10 000 km de NHDP) dans le cadre de la première phase de Bharatmala Pariyojana, avec une dépense estimée à 5,35 lakh crore. Il a la lourde tâche d’accélérer le rythme de la construction des autoroutes alors que les investissements privés restent faibles.

NHAI a également besoin de fonds supplémentaires car il attribue la part du lion des projets par le biais de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction (EPC), où il doit supporter toutes les dépenses. Il a cruellement besoin de fonds pour financer sa dette en plein essor qui atteignait Rs 2,7 lakh crore en novembre 2020.

Dans le budget pour 2021-22, NHAI a reçu un soutien budgétaire de Rs 57,350 crore, contre Rs 49 050 crore (estimation révisée) pour 2020-2021. Il a également reçu le feu vert pour lever 65000 crores de Rs sur le marché, comme en 2020-2021. La monétisation des actifs, qui a été fixée à 10000 crores Rs pour 2021-2022, est essentielle pour que NHAI atteigne ses objectifs de construction.

Dans le budget, NHAI a été autorisée à monétiser une douzaine de lots d’autoroutes d’une longueur de 6 000 km à des fins de monétisation. Les experts disent qu’un tel exercice de monétisation, y compris par le biais d’InvIT, de la titrisation des reçus de péage et des routes TOT, pourrait rapporter environ 60 000 crores de roupies.

