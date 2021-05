Feuille de route pour la survie des MPME au milieu de Covid 2.0: ce que le gouvernement doit faire immédiatement pour faire face à un revers imminent

Avoir une vision et un plan à long terme est un côté et assurer le traitement de l’unité de soins intensifs pour la situation actuelle afin de sauver les travailleurs du chômage et de la fermeture des micro et petites entreprises en est un autre. (Image: PTI)

Par KE Raghunathan

Impact de Covid sur les MPME: Nous savons tous comment nous sommes entre les mains de la vague Covid 2.0. Le revers actuel dans les tests, le suivi et le traitement nous convainc énormément à quel point nous avons manqué de faire les bonnes choses au bon moment. Il est très malheureux que nous voulions que les étrangers investissent en Inde, mais maintenant ils font des dons. Le prochain tsunami arrive dans notre économie. Au moins ici, nous devrions être éveillés et nous protéger des coups plus profonds. Alors, que faut-il faire immédiatement? Nous devons nous assurer que l’argent est disponible entre les mains des MPME pour sauver leurs employés et honorer leurs créanciers pour faire face à l’urgence.

Cela nous amène à la question de savoir comment cela doit être fait. Pour cela, le gouvernement devrait immédiatement annoncer un moratoire pour tous les prêts de six mois sans aucun intérêt. La plupart des IME frappent les banques le 5 de chaque mois et les engagements salariaux sont du 5 au 10 du mois. Toutes les banques doivent être invitées à retourner les paiements du service de compensation électronique (ECS) et ne doivent pas demander de frais de rebond de chèque. En outre, tous les paiements au gouvernement central tels que l’impôt sur le revenu, TDS, GST, PF, ESI, impôt sur les gains en capital, et aux gouvernements des États, tous les frais d’enregistrement, taxe foncière, taxe d’eau, coût EB fixe, permis de route, taxe professionnelle devraient être reporté de six mois. De plus, tous les paiements en attente de la part du centre / de l’État / de l’UPE / de la SU / des entreprises doivent être libérés immédiatement et tous les avis de recouvrement / avis de demande / litige en attente doivent être arrêtés pour être recouvrés pendant six mois.

Le gouvernement devrait également abolir l’exigence obligatoire du score CIBIL pour l’extension de la facilité de prêt et demander aux banques de ne pas tenir compte des performances passées d’une entreprise au cours des deux dernières années lorsqu’elles recherchent une nouvelle facilité ou des prêts supplémentaires. Toute la TPS sur les soins liés à Covid tels que les soins hospitaliers / oxygène / médical / préventif, etc., et sur les assurances médicales devrait également être supprimée. Parmi les autres mesures que le gouvernement doit prendre, il faut notamment annoncer une avance de vaccination de la part de l’Organisation de la caisse de prévoyance des employés (EPFO) pour couvrir les dépenses de vaccination et de traitement, ajouter les dépenses de RSE pour inclure la vaccination des employés, prolonger le moratoire d’un an supplémentaire pour tous les prêts de l’ECLGS décaissés. l’année dernière, et dont le remboursement doit être effectué à partir du 21 juin. Les banques devraient envisager et décaisser les prêts ou facilités supplémentaires recherchés dans la semaine suivant la demande, en fonction du type d’industrie impliquée avec des conditions de remboursement libérales – en particulier lorsque les prêts sont déjà entièrement garantis.

Étapes requises après le contrôle Covid

Le gouvernement devrait classer les micro et petites entreprises et les commerçants en trois catégories. Premièrement, les entreprises qui sont allées au-delà de la récupération pour des raisons telles que la mort du propriétaire par Covid ou leur modèle commercial d’origine sont modifiées après que covid ou leur produit ou service existant est devenu obsolète ou incapable de prévoir les opportunités de fonctionner et de réaliser des bénéfices et des services. prêt et dépenses au cours des trois prochaines années. Deuxièmement, les entreprises qui se sont détériorées financièrement en raison des quatre dernières années de l’impact de la démonétisation ou du ralentissement de l’économie ou de l’impact de Covid ou de la perte de profit en raison des coûts élevés des matières premières, des problèmes de trésorerie ou de la baisse de la demande. Troisièmement, les entreprises qui n’ont pas eu d’impact jusqu’à présent et celles qui pourraient continuer et se débrouiller extrêmement bien malgré les revers de Covid.

Lisez aussi: Les achats du gouvernement auprès des MPE diminuent pour la deuxième année consécutive, même si la part des achats globaux augmente

Pour la première catégorie, le gouvernement devrait donner une sortie honorable. La liquidation volontaire devrait être autorisée sur une base accélérée avec un règlement unique par le paiement de 75 pour cent du montant du principal impayé des prêts existants. Ils devraient être exonérés de l’impôt sur les plus-values ​​pour vendre leur propriété et clôturer les prêts et recommencer à neuf, être autorisés à nommer leurs vérificateurs pour régler les dettes des divers créanciers et assurer le recouvrement des créances, et retirer tous les cas de défaut en cours contre eux pour leur permettre. recommencer. Cela les aidera à acheter la paix et à résoudre tous les problèmes existants, à clôturer les litiges inutiles et les dépenses inutiles, et à travailler pour une meilleure utilisation de la capacité.

Pour la deuxième catégorie, le gouvernement devrait prolonger toutes les périodes de prêt en attente d’un an à un taux d’intérêt de 4,5 pour cent pour l’année Covid. Ils devraient recevoir un nouveau prêt de limite de trésorerie pouvant aller jusqu’à Rs 25 lakhs pour démarrer des entreprises et réévaluer leurs besoins commerciaux. Ils devraient se voir offrir des matières premières dans des magasins à prix équitables situés dans des zones industrielles et une allocation de 6 000 roupies par mois pendant six mois aux nouveaux diplômés pour effectuer des stages dans les MPME. Le gouvernement devrait également annoncer les avantages de la remise des droits et taxes sur les produits exportés (RoDTEP), exonérer les exportateurs de la taxe sur les intrants, assurer des mouvements de conteneurs et de dédouanement sans obstacles et une protection contre les fluctuations des taux de change.

Si l’on passe par les grandes opportunités d’emploi (formelles et informelles), l’engagement des entrepreneurs MPME, les prestataires de services individuels indépendants locaux décentralisés, les domaines qui jouent un rôle majeur sont l’immobilier, l’automobile, l’exportation, les unités d’assemblage de produits, les commerçants locaux, les contrats travail (travailleurs à la demande), projets d’infrastructure et tourisme. Malheureusement, tous ces secteurs traversent des temps difficiles depuis 2016. Avoir une vision et un plan à long terme est un côté et assurer un traitement aux soins intensifs pour la situation actuelle afin de les sauver du chômage et de la fermeture des micro et petites entreprises en est un autre. Un groupe de travail distinct composé d’experts de chacun de ces secteurs doit être constitué et leurs recommandations doivent être intégralement mises en œuvre dans un délai d’un mois pour assurer leur rétablissement.

KERaghunathan est animateur au Consortium of Indian Associations et ancien président national de All India Manufacturers ‘Organisation. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

