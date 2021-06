Feuille de route pour la vaccination, inscription obligatoire à Co-WIN et plus : le Congrès coince le gouvernement Modi après l’annonce d’un vaccin gratuit

in

Jairam Ramesh a déclaré que le Centre ne devrait décider de l’achat et de la distribution des vaccins qu’après avoir consulté les États.

Le parti du Congrès a demandé au gouvernement de révéler la feuille de route pour vacciner tous les Indiens d’ici la fin de 2021. Le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a affirmé que le pays disposera de 216 crores de vaccins d’ici décembre 2021, suffisamment pour vacciner l’ensemble de la population éligible. Le Centre a fait une déclaration similaire devant la Cour suprême. Maintenant, puisque le Centre a décidé de prendre en charge le coût de la vaccination et de fournir des vaccins gratuits à toutes les personnes éligibles, le Congrès s’est demandé pourquoi les gens devaient payer les vaccins dans les hôpitaux privés.

Le parti du Congrès a allégué que le gouvernement BJP est motivé par les gros titres et non par les délais. Le parti d’opposition a également exigé la transparence dans l’attribution des vaccins aux États. Le parti a déclaré que le gouvernement devrait suivre le principe du fédéralisme coopératif et qu’il ne devrait y avoir aucune discrimination dans la distribution des vaccins. S’adressant à une conférence de presse, le chef du Congrès, Jairam Ramesh, a déclaré que le gouvernement devrait convoquer une session du Parlement pour discuter de la politique et de l’approbation des nouveaux budgets nécessaires pour vacciner tout le monde.

Ramesh a affirmé qu’il y a eu des périodes où les États dirigés par le BJP ont été fortement favorisés dans l’attribution de vaccins et d’autres fournitures médicales essentielles. Il a déclaré que bien que 31 vaccins lakh aient été administrés lundi, le pays devra vacciner environ 80 lakhs par jour afin de vacciner complètement 100 crores de citoyens d’ici la fin décembre.

« La feuille de route pour cela n’est pas là. Quels sont les vaccins, quand les vaccins vont arriver, comment les vaccins vont-ils être distribués, ce sont autant de questions qui doivent se faire de manière coordonnée, de manière coopérative, de manière consensuelle, de manière participative avec les gouvernements des États, cela n’était pas évident. Le Premier ministre n’a fait aucune lumière à ce sujet hier (7 juin), mais, c’est très important, comment nous atteignons 80 doses de lakh alors que nous avons fait 16 lakh (par jour) en mai », a déclaré Ramesh.

Le parti a également remis en question la décision du gouvernement d’imposer l’inscription sur l’application CoWIN, affirmant qu’il y en avait beaucoup qui n’avaient pas d’accès numérique. Ramesh a déclaré que le Centre devrait le rendre non obligatoire. « Nous voulons un enregistrement Co-WIN non obligatoire pour tous les centres de vaccination. Nous voulons un enregistrement sans rendez-vous, un enregistrement sur place, qu’il s’agisse d’un centre de vaccination gouvernemental ou de centres de vaccination privés », a déclaré Ramesh.

Répondant à une question sur la lettre de Rahul Gandhi exigeant de donner aux États une plus grande voix dans l’achat et la distribution de vaccins, Ramesh a déclaré que tout allait bien. Il a déclaré que le Centre ne devrait décider de l’achat et de la distribution des vaccins qu’après consultation des États.

