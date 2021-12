Feux d’artifice du Nouvel An 2022 Chutes du Niagara

. La ligne d’horizon des chutes du Niagara, au Canada, est vue depuis les chutes du Niagara, à New York, le 3 juillet 2016.

Célébrez la nouvelle année avec des feux d’artifice spectaculaires avec les magnifiques chutes en fer à cheval des chutes du Niagara en toile de fond. Vous trouverez ci-dessous la diffusion en direct des feux d’artifice du Nouvel An de Niagara Falls.

Diffusion en direct des feux d’artifice du Nouvel An aux chutes du Niagara

Après avoir pris une année sabbatique en 2020 en raison de la pandémie, le festival de musique du Nouvel An de Niagara Falls est de retour avec des feux d’artifice du 26 décembre au jour de l’An.

Le réveillon du Nouvel An, il y a deux affichages, à 21h00 et minuit heure locale, 21h00 et minuit heure de l’Est, et 18h00 et 21h00 heure du Pacifique aux États-Unis. Le site EarthCam est un endroit formidable à regarder, et la diffusion en direct de CBC ci-dessus présentera également les feux d’artifice des chutes du Niagara.

Le site Web de Niagara Parks annonce la célébration comme suit : « Célébrez le Nouvel An avec huit impressionnants feux d’artifice au-dessus des chutes Horseshoe aux États-Unis et au Canada. Avec la vue parfaite au parc Queen Victoria, regardez les couleurs des chutes illuminées rencontrer des milliers de points de lumière éblouissants dans le ciel nocturne. «

De plus, la SRC effectue un compte à rebours en direct dans chaque fuseau horaire canadien. Ceux-ci sont intégrés ci-dessous. Animés par le comédien Rick Mercer, ces comptes à rebours comprennent des performances musicales de partout au Canada.

Faits amusants pour le réveillon du nouvel an

La Saint-Sylvestre est la fête qui marque la fin de l’année civile grégorienne. Le calendrier grégorien a été introduit pour la première fois par le pape Grégoire XIII en 1582 et c’est lui qui porte le nom du calendrier, bien que le 1er janvier comme début de l’année remonte en fait à Jules César et à son calendrier éponyme, selon History Channel. .

La célébration annuelle porte de nombreux noms à travers le monde, notamment Calennig au Pays de Galles, Hogmanay en Écosse, Baharu en Indonésie et en Malaisie, Silvester dans de nombreux pays européens, Kanun Novadgo Goda en Russie, Omisoka au Japon et Reveillon en France, au Portugal et au Brésil.

Selon Mental Floss, les premiers endroits pour sonner la nouvelle année sont les Tonga, les Samoa et la Nouvelle-Zélande, car ils sont situés juste à l’ouest de la ligne internationale de changement de date. L’île Howland et l’île Baker aux États-Unis sont les derniers endroits à célébrer car elles sont situées juste à l’est de la ligne de date internationale. La chose intéressante est que parce que la ligne de date internationale se déplace un peu en zigzag, Kiritimati est en fait à l’est de l’île Baker.

Les États-Unis sont connus pour annoncer le Nouvel An avec des « gouttes », c’est-à-dire lorsqu’un gros objet descend pendant un compte à rebours. Le plus célèbre est, bien sûr, le lancer de balle à Times Square à New York, mais de nombreux autres lancements ont lieu à travers le pays, notamment un lancer de pêche à Atlanta, en Géorgie ; une livraison de voitures Indy à Indianapolis, Indiana ; une goutte de conque à Key West, en Floride, une goutte de fleur de lys à la Nouvelle-Orléans ; une chute de pommes de terre à Boise, Idaho; et une chute de chips tortilla à Tempe, en Arizona.

Les feux d’artifice sont également très populaires dans le monde entier. Sydney, Australie a un grand affichage dans le port. D’autres villes qui ont des feux d’artifice remarquables incluent Dubaï aux Émirats arabes unis, Londres, Angleterre, Nashville, Las Vegas et tout le Canada.

