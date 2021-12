Feux d’artifice IPO au Nouvel An aussi; entreprises susceptibles de gagner Rs 1,5 lakh cr grâce à des ventes d’actions initiales

Des liquidités excessives et une participation accrue des investisseurs de détail ont assuré une euphorie persistante dans l’espace de l’offre publique initiale (IPO) où les entreprises ont épongé plus de Rs 1,2 lakh crore cette année alors même que la morosité pandémique ombrageait l’économie au sens large.

Les ventes d’actions initiales devraient également éblouir la rue Dalal en 2022, car les entreprises devraient récolter jusqu’à Rs 1,5 lakh crore au cours de la nouvelle année, poursuivant la dynamique haussière après 2021 s’est avérée être la meilleure année d’introduction en bourse en deux décennies pour le marché indien.

Des liquidités excessives et une participation accrue des investisseurs de détail ont assuré une euphorie persistante dans l’espace de l’offre publique initiale (IPO) où les entreprises ont épongé plus de Rs 1,2 lakh crore cette année alors même que la morosité pandémique ombrageait l’économie au sens large.

En 2022, l’augmentation du montant des fonds sur le marché primaire sera largement due à la méga-introduction en bourse de la société d’État Life Insurance Corp (LIC). En outre, de nombreux acteurs numériques de la nouvelle ère devraient explorer les premières ventes d’actions. Cela dit, l’impact possible de la pandémie de coronavirus, en particulier avec l’émergence d’Omicron, pourrait toujours être une source de préoccupation.

Venkatraghavan S, directeur général et responsable des marchés des capitaux propres chez Equirus, a déclaré qu’avec la hausse des taux d’intérêt, la frénésie actuelle pourrait ralentir. « Mais nous ne nous attendons pas à un effondrement généralisé du marché primaire des actions. Toute alarme liée à une pandémie pourrait bien sûr jeter une clé dans les travaux ».

Pour l’année civile 2022, il a déclaré que, étant donné que l’inscription au LIC est également attendue, il est prévu que le montant levé par le biais des introductions en bourse sera de l’ordre de Rs 1,25 à 1,5 lakh crore.

Sandeep Bhardwaj, PDG de Retail chez IIFL Securities, a déclaré que 2022 pourrait voir de nouveaux fonds records levés grâce aux introductions en bourse et a ajouté que LIC est susceptible d’être la mère de toutes les introductions en bourse en Inde et attirera également considérablement l’attention des investisseurs mondiaux.

L’Inde a enregistré la « meilleure année d’introduction en bourse » en deux décennies avec un produit d’une valeur de plus de 16,9 milliards de dollars en 2021, car une liquidité mondiale abondante, des bénéfices solides et une participation accrue au détail ont renforcé l’espace de vente d’actions initial, selon un rapport du cabinet de conseil mondial EY.

Prashant Singhal, leader des marchés émergents, de la technologie, des médias et des télécommunications (TMT) chez EY, a déclaré que cette année a vu certaines des meilleures performances sur le marché indien des introductions en bourse avec des entreprises technologiques de la nouvelle génération en tête.

Selon lui, une bonne traction a également été observée dans les secteurs des produits diversifiés et industriels et des produits de consommation et de la vente au détail. « Le sentiment des investisseurs reste optimiste alors que 2021 touche à sa fin avec une forte demande nationale et mondiale et une dynamique importante à l’horizon 2022 ».

D’un autre côté, il y a des voix qui pensent que 2022 pourrait ne pas être aussi dynamique que cette année et il y a aussi des inquiétudes concernant la situation de pandémie.

Beaucoup dépendra des sentiments du marché l’année prochaine, car l’incertitude due à la nouvelle variante COVID plane toujours sur les marchés et l’économie, a déclaré Piyush Nagda, responsable des produits d’investissement chez Prabhudas Lilladher.

Ricky Kirpalani, sponsor principal du First Water Capital Fund (AIF), a déclaré que 2022 pourrait ne pas être aussi dynamique que 2021 pour les marchés des introductions en bourse, étant donné les performances de certaines grandes émissions publiques récentes comme Paytm après l’inscription. Cette année, jusqu’à 63 entreprises ont lancé leurs introductions en bourse pour augmenter Rs 1,2 lakh crore, a montré une analyse des données avec les échanges.

C’était bien plus élevé que Rs 26 611 crore levé par 15 entreprises grâce à des ventes d’actions initiales sur l’ensemble de 2020 et près du double du précédent meilleur de Rs 68 827 crore par 36 entreprises en 2017.

Outre les 63 entreprises, PowerGrid InvIT (Infrastructure Investment Trust) a absorbé Rs 7 735 crore grâce à son introduction en bourse tandis que Brookfield India Real Estate Trust a levé Rs 3 800 crore via REIT (Real Estate Investment Trust).

Les entreprises ont profité des tendances haussières du marché boursier ainsi que de la liquidité excessive du système. En outre, les introductions en bourse d’entreprises technologiques du nouvel âge, une solide participation au commerce de détail et d’énormes gains de cotation se sont ajoutés au scintillement de la rue Dalal au milieu d’une économie plus large lentement sur la voie de la reprise.

« La reprise des marchés boursiers mondiaux, les taux d’intérêt bas et les liquidités abondantes dus aux politiques monétaires accommodantes des banques centrales mondiales ont contribué à une impressionnante levée de fonds via l’introduction en bourse », a déclaré Sameer Kaul, directeur général et PDG de TrustPlutus Wealth (Inde). Samir Sheth, associé et responsable des services de conseil en affaires chez BDO Inde, a déclaré qu’un groupe d’entreprises numériques du nouvel âge ont été cotées en 2021, offrant non seulement une opportunité aux investisseurs particuliers d’investir, mais également une opportunité pour certains des investisseurs en démarrage de faire une sortie.

Par exemple, l’introduction en bourse de la société de livraison de nourriture Zomato a été souscrite plus de 38 fois. De nombreuses autres entreprises axées sur la technologie, notamment One97 Communications (Paytm), FSN E-Commerce Ventures (Nykaa) et PB Fintech (Policybazaar) ont opté pour l’introduction en bourse pour collecter des fonds. Prateek Singh, fondateur et PDG de LearnApp.com, a déclaré que les entreprises technologiques souhaitent désormais se développer à l’échelle mondiale pour lesquelles elles ont besoin de capitaux et que ces capitaux sont levés par le biais de l’introduction en bourse.

Les plus grandes introductions en bourse ont été One97 Communications, avec une taille d’émission de Rs 18 300 crore, suivie de Zomato à plus de Rs 9 300 crore. La taille moyenne des émissions était d’un crore de Rs 1,884 cette année. Les introductions en bourse de plus d’une douzaine d’entreprises, dont Data Patterns (India) Ltd, Tega Industries, Go Fashion (India) Ltd Latent View Analytics, MTAR Technologies, Devyani International, Rolex Rings, Tatva Chintan Pharma Chem et Nazara Technologies, ont été souscrites plus de 100 fois.

L’année a été témoin d’une réponse spectaculaire de la part des investisseurs de détail et le nombre moyen de demandes de la part du commerce de détail était de 14,36 lakh, contre 12,77 lakh en 2020 et 4,05 lakh en 2019. 2021 a également vu la majorité des introductions en bourse s’ouvrir avec une prime par rapport au prix d’émission suggérant une forte appétit des investisseurs.

Paras Defence and Space Technologies, Clean Science and Technology, Macrotech Developers, Laxmi Organic Industries, MTAR Technologies, Easy Trip Planners, qui ont été cotés cette année, se négocient au-dessus de leur prix d’émission, offrant des rendements intelligents de l’ordre de 156 à 292 par cent, depuis l’inscription.

« En raison du dynamisme des marchés privés et publics, il y a un jeu accru d’investissement du côté privé et de sortie du côté public, comme on peut le voir avec une multitude d’introductions en bourse soutenues par PE ces derniers temps (plus de 70 pour cent des introductions en bourse cette année ont été soutenues par des PE) », a déclaré Satyen Shah, directeur général et responsable des services bancaires d’investissement chez Edelweiss Financial Services.

À l’aube de 2022, Eklavya, fondateur de la plate-forme de négociation Recur Club, a déclaré que tant que les banquiers centraux maintiendront une position accommodante, la valorisation des marchés d’actions publics restera ferme, ce qui donnera confiance au marché des introductions en bourse.

