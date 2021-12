Les incendies se déplacent rapidement dans le comté de Boulder et ont déjà détruit 580 maisons dans la région. Les incendies ont éclaté jeudi et sont déjà devenus les plus destructeurs de l’histoire de l’État. Les incendies font rage au nord de Denver et sont attisés par des flammes qui ont atteint 105 mph.

Le gouverneur de l’État, Jared Polis, a maintenant déclaré l’état d’urgence en raison de la gravité de l’incendie.

Il a déclaré : « Cet incendie n’est pas tant une question de ressources.

« Ce feu est une force de la nature.

« On espère que les vents s’apaisent, que le temps change.

« Mais pour ceux qui sont directement touchés, sachez que vous ne restez pas seul. »

À cette période de l’année, l’état est généralement couvert de niveaux élevés de neige.

Cependant, en raison des vents violents, des lignes électriques ont été renversées, provoquant ainsi des flammes

Joe Pelle, shérif du comté de Boulder, a déclaré que les conditions étaient pénibles pour les pompiers.

« L’hôtel Element est en feu.

« Nous avons eu un officier légèrement blessé, mais heureusement aucun décès. »

Bien qu’aucun décès n’ait été signalé, M. Pelle a déclaré qu’il s’attend à ce que cela change rapidement à mesure que l’incendie se propage.

Il a ajouté : « Nous n’avons actuellement aucun rapport de personnes disparues, et aucun rapport de victimes.

« Mais étant donné la férocité de cet incendie, cela ne nous surprendrait pas si nous le faisions. »