Feux de forêt : comment rester en sécurité et à quoi s’attendre cet été dans le nord-ouest du Pacifique

Un ferry de l’État de Washington traverse la baie d’Elliott depuis le centre-ville de Seattle pendant un coucher de soleil enfumé. (Photo . / Kurt Schlosser)

Si vous étiez dans le nord-ouest du Pacifique pendant les feux de forêt super enfumés de septembre dernier, ce fut une expérience misérable et apocalyptique qui n’est pas oubliée de si tôt. Cette année, la région est en proie à une sécheresse extrême et a déjà enregistré un nombre record d’incendies. Le gouverneur de Washington Jay Inslee a décrété mardi soir l’état d’urgence à l’échelle de l’État en raison des incendies de forêt, interdisant la plupart des brûlages extérieurs jusqu’à l’automne.

Alors, un autre smokeageddon enflammé se profile-t-il à l’horizon pour 2021 ? Et si oui, que pouvez-vous y faire ?

En ce qui concerne les incendies de forêt, “tous les paris sont que nous allons être assez actifs cette année”, a déclaré Eric Wise, météorologue au Northwest Interagency Coordination Center, un centre régional de gestion des incendies de forêt.

Carte des feux de forêt qui brûlent à Washington et en Oregon le 8 juillet 2021. (Site Web du Northwest Interagency Coordination Center)

Wise examine plusieurs facteurs lorsqu’il examine la probabilité d’incendies et les zones les plus à risque. Cela inclut des outils à plus long terme qui prédisent la température et les précipitations pour l’été, qui devrait être chaud et sec. Et le récent dôme de chaleur record qui a tué 78 personnes à Washington n’a pas aidé les choses.

Le centre s’appuie également sur 72 stations météorologiques automatisées à Washington et en Oregon qui mesurent la température, le vent et l’humidité afin d’estimer l’inflammabilité ou le « curage » des herbes, des arbustes et des arbres qui peuvent s’enflammer puis se propager et entretenir les incendies. Les images satellites de la végétation et les relevés au sol aident à compléter le tableau. La région a environ un mois d’avance sur le calendrier en termes de séchage et de combustible pour les incendies, a déclaré Wise.

À court terme, lui et d’autres experts examinent les prévisions météorologiques, en particulier les risques d’éclairs et de vents qui déclenchent et provoquent des incendies.

Le joker dans leurs prédictions est l’élément humain. La plupart des incendies de forêt sont déclenchés par des personnes, et le comportement le plus susceptible de déclencher un incendie consiste à brûler des débris, ainsi que des feux de camp, des feux d’artifice, des machines et des outils, des cigarettes et d’autres activités incendiaires qui peuvent être évitées.

“Le problème de l’allumage humain est le plus difficile à prévoir pour nous”, a déclaré Wise, “mais c’est là que les gens peuvent aider.”

Purifier l’air sur les prévisions de fumée

L’année dernière, lorsque le nord-ouest a été étouffé par la fumée, les experts se sont trompés lorsque l’air était susceptible de s’éclaircir grâce aux défis de faire des prévisions de fumée précises. Le département d’écologie de Washington a récemment publié un nouvel outil pour aider à remédier à ces problèmes, fournissant une prévision de fumée sur cinq jours pour la plupart de l’État.

“La grande inconnue est quel sera le comportement du feu”, a déclaré Ranil Dhammapala, scientifique de l’atmosphère au Département d’écologie et responsable du projet de prévision. Cela inclut si l’incendie s’étend et le degré de confinement, ainsi que l’allumage de nouveaux incendies. Pour mieux intégrer ces incertitudes, « nous avons décidé de proposer plusieurs scénarios de simulation », a-t-il déclaré, améliorant et étendant leur modélisation.

Il est encore peu probable que les prévisions soient parfaites à chaque fois, mais Dhammapala voulait diffuser les informations au public et procédera aux ajustements nécessaires.

“L’essentiel est de donner aux gens un peu plus de temps pour se protéger”, a-t-il déclaré.

Cela comprend la limitation des activités de plein air et l’utilisation de dispositifs de filtrage d’air à l’intérieur. Les climatiseurs avec filtres HEPA nettoient l’air intérieur, tout comme un ventilateur en caisson équipé d’un filtre de fournaise en utilisant les instructions de bricolage. Les masques N95 peuvent empêcher les gens d’inhaler des particules de pollution atmosphérique ultra petites et dangereuses, mais les masques en tissu ne le coupent pas.

Les prévisions étendues seront bientôt intégrées au Washington Smoke Blog, un site populaire d’information publique sur la fumée et les incendies de forêt auquel Dhammapala contribue fréquemment.

Notre avenir de feu de forêt

Les investissements dans une meilleure surveillance et une meilleure modélisation sont judicieux, comme en conviennent les experts en incendie de forêt et en climat. Un rapport publié mercredi par une cohorte de scientifiques internationaux a lié le récent dôme thermique au changement climatique et prédit que des événements similaires deviendront plus fréquents à mesure que la planète se réchauffera.

« Le rôle du changement climatique est de rendre la saison des incendies plus extrême de plusieurs manières. Des températures plus chaudes prolongent notre saison des incendies à chaque extrémité. Cela commence un peu plus tôt et peut durer un peu plus longtemps jusqu’à l’automne », a déclaré Crystal Raymond, chercheuse au Climate Impacts Group de l’Université de Washington.

Raymond se concentre sur l’adaptation à l’environnement changeant, y compris les forêts et l’écologie du feu.

En ce qui concerne les communautés construites dans les bois, « les individus peuvent faire beaucoup pour être mieux préparés à aider leur maison à avoir les meilleures chances d’être protégée et de survivre à un incendie », a-t-elle déclaré. «Et pour tout le monde, il existe des opportunités d’être plus au courant d’une saison des incendies lorsqu’elle semble particulièrement sévère, et de connaître également les conditions météorologiques d’incendie à court terme, tout comme nous pourrions être à l’affût d’une inondation majeure si nous vivions sur un fleuve.”

Nous avons vu plus de 200 feux de forêt cette saison et nos pompiers ont été en première ligne de chacun. Il est temps pour nous de les soutenir en garantissant un équipement et des ressources appropriés pour rester en sécurité tout en luttant contre les flammes. #Journée Internationale des Pompiers *Photos prises avant COVID. pic.twitter.com/gWz2SixRqh – Hilary Franz (@Hilary_FranzCPL) 4 mai 2021

Le scientifique a déclaré qu’il existe un intérêt croissant pour la réduction du risque d’incendie dans le centre et l’est de Washington. Cela comprend la réduction du carburant disponible en éclaircissant les petits arbres et la végétation du sous-étage, ainsi que des brûlages contrôlés au printemps et à l’automne dans des conditions où la fumée est moins susceptible de déranger les gens. Dans l’ouest de l’État, les éclaircies et les brûlis à grande échelle sont moins pratiques, mais les propriétaires devraient prendre des mesures pour gérer la végétation sur leurs propres propriétés.

Raymond est également partisan d’améliorer nos systèmes d’intervention en cas d’incendie de forêt, en les comparant aux préparatifs en cas de tremblement de terre destinés à avertir les communautés et à les aider à réagir en cas de tragédie.

Et, de manière quelque peu surprenante, Raymond a offert quelques mots de réconfort sur le front des incendies de forêt. Alors que le changement climatique causé par l’homme alimente les incendies, les brûlures font également partie naturelle de l’écosystème historique, a-t-elle déclaré. Les incendies sont plus mortels pour les arbres de l’ouest de l’État de Washington, mais les forêts des deux côtés des montagnes Cascade peuvent se rétablir, bien que les gens aient peut-être besoin d’aider à la repousse.

“Avec le changement climatique qui en fait une situation un peu plus stressante pour la végétation, nous devrons peut-être aider”, a-t-elle déclaré. “Mais les forêts elles-mêmes, l’habitat, elles sont assez résilientes.”