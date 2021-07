Feux de forêt en 2021 : les pompiers autochtones face au changement climatique dans l’Ouest

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une initiative de reportage Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

Ce n’est pas encore le mois d’août et des incendies de forêt ravagent déjà l’Amérique du Nord. En Oregon, le Bootleg Fire a brûlé près de 400 000 hectares — assez grand pour créer son propre système météorologique. En Colombie-Britannique, pendant ce temps, les autorités ont déclaré l’état d’urgence en juillet alors que près de 300 incendies de forêt ont entraîné des évacuations dans toute la province. Les feux de forêt en Colombie-Britannique ont brûlé plus de trois fois la superficie habituellement brûlée à cette période de l’année, selon une décennie de données.

En 25 ans de carrière comme pompier au Canada, Brady Highway n’a jamais rien vu de tel cet été. La saison des incendies commence plus tôt maintenant et est plus sévère, a-t-il déclaré, grâce au changement climatique et à des décennies de suppression des incendies. « Les ours polaires étaient autrefois considérés comme l’indicateur du climat monnaie. Maintenant, la vraie évidence pour moi, ce sont les incendies de forêt », a-t-il déclaré à Vox.

Membre de la nation crie Peter Ballantyne en Saskatchewan, Highway fait partie d’un important groupe de pompiers des Premières Nations à travers le pays. De nombreuses terres autochtones contiennent des forêts et sont en première ligne des incendies de forêt, a-t-il déclaré, et les membres se sentent responsables de la terre.

« La plupart des gens qui travaillent pour moi et qui sont des Premières Nations ne considèrent pas vraiment cela comme un travail », a déclaré Chad Thomas, PDG de Yukon First Nations Wildfire, le plus grand entrepreneur de lutte contre les incendies au Yukon, qui emploie des dizaines de Premières Nations. sapeurs pompiers. “Ils voient cela comme un appel.”

Les peuples autochtones d’Amérique du Nord sont particulièrement aptes à gérer les incendies de forêt, à la fois par le brûlage dirigé et par la lutte contre les incendies eux-mêmes, étant donné leur connaissance du territoire et leurs générations d’expérience. Pourtant, leurs contributions sont parfois négligées. « Les équipes des Premières Nations n’obtiennent pas le crédit qu’elles méritent dans la gestion des incendies au Canada », a récemment écrit sur Twitter Amy Christianson, une scientifique du service forestier du Canada.

Les équipes des Premières nations n’obtiennent pas le crédit qu’elles méritent dans la gestion des incendies au Canada. Regardez cette carte des points chauds. Ils ont littéralement arrêté le feu à la limite de la réserve #Skeetchestn. pic.twitter.com/qUHZW1zDWt – Amy Christianson (@ChristiansonAmy) 5 juillet 2021

Thomas et Highway ont déclaré à Vox que les pompiers autochtones expérimentés peuvent avoir du mal à gravir les échelons ou à gagner le respect de leurs pairs non autochtones. Cette frustration est également partagée par certains pompiers autochtones des États-Unis : John Tayaba, directeur des pompiers de Shingle Springs Band of Miwok Indians en Californie du Nord, a déclaré que son équipage de 24 personnes se sentait parfois relégué à «l’arrière du bus», derrière agences gouvernementales, quand il s’agit de lutter contre les incendies dans l’État. Même si lui et son équipe sont les plus proches d’un incendie de forêt, par exemple, ils devront souvent attendre que les ressources de l’État arrivent en premier, a-t-il déclaré.

Highway, gestionnaire de projet à l’Indigenous Leadership Initiative, a parlé avec Vox de l’amélioration de la lutte contre les incendies autochtones et de la formation de la prochaine génération de pompiers des Premières Nations. Notre conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Les feux de forêt cette année sont déjà « hors des charts »

Benji Jones

Depuis combien de temps êtes-vous pompier ?

Route de Brady

J’ai commencé à l’âge de 15 ans, en 1994. Depuis, je m’occupe de la gestion des incendies dans une certaine mesure. J’ai participé à la lutte contre environ 250 incendies de forêt.

Benji Jones

Comment êtes-vous entré dedans ?

Route de Brady

Quand j’étais enfant, nous étions sur nos terres traditionnelles et un incendie s’est déclaré au bord du lac qui menaçait notre campement. On nous a dit d’évacuer, mais mon père et moi avons décidé de rester et de faire tout ce que nous pouvions. À cette époque, vous appreniez le métier en faisant réellement le travail. Nous avons passé la majeure partie de l’été sur ce feu et nous avons pu sauver notre camp.

Ce qui m’a finalement fait entrer dans l’industrie, c’est le sens des responsabilités envers la terre. C’est une valeur fondamentale pour nos gens de s’occuper des générations passées et futures.

Benji Jones

Quelle est la gravité des incendies cette année?

Route de Brady

Ils sont hors des charts. Nous avons déjà dépassé le nombre d’incendies que nous avons connus au cours des années précédentes au Canada. La Colombie-Britannique vient de déclarer l’état d’urgence, et je soupçonne que la Saskatchewan et l’Ontario feront de même dans quelques semaines. C’est certainement du jamais vu dans ma carrière de pompier.

Lorsque j’ai commencé à combattre les incendies, il y avait une saison des incendies très définie, principalement en juillet et en août. Maintenant, ces événements se produisent au début du printemps, ce qui surprend beaucoup d’agences. Elle est liée au changement climatique induit par l’homme. Il y a également eu la suppression des incendies et une suraccumulation de combustibles dans le paysage.

Les communautés autochtones sont vraiment en première ligne. Nos communautés sont éloignées et isolées. Ce sont des domaines qui ont été transmis de génération en génération, et il existe un lien culturel fort — et un lien individuel — avec ces terres. Nous nous sentons responsables de prendre soin d’eux à l’avenir.

Des feux de forêt brûlent au-dessus de la vallée du fleuve Fraser près de Lytton, en Colombie-Britannique, au Canada, le 2 juillet. James MacDonald/Bloomberg via .

Le rôle des pompiers autochtones

Benji Jones

Avant l’arrivée des colons européens, les peuples autochtones pratiquaient des brûlages dirigés depuis des milliers d’années, ce qui permet de limiter les incendies de forêt intenses, comme l’a écrit mon collègue Umair Irfan. Quel rôle les peuples des Premières Nations jouent-ils aujourd’hui dans la lutte contre les incendies?

Route de Brady

La grande majorité des premières équipes d’attaque contre les incendies de forêt en Saskatchewan sont autochtones. Ces personnes sont très respectées dans leurs communautés et des modèles pour les enfants.

C’est aussi un travail accessible. Vous pouvez être embauché rapidement à un poste de débutant en fonction des compétences que vous développez sur le terrain.

Benji Jones

Le feu est évidemment une partie importante de la culture autochtone. Existe-t-il des connaissances traditionnelles en matière de lutte contre les incendies ?

Route de Brady

D’une part, il y a l’idée de responsabilité pour les générations à venir. Il y a aussi des avantages plus pragmatiques à avoir des connaissances autochtones dans un équipage. Les membres des Premières nations savent comment se déplacer sur leurs terres — ils n’ont pas besoin de carte, ils n’ont pas besoin de boussole. Ils savent exactement où se trouvent les sites culturels traditionnels, ceux qu’il est important de sauvegarder. Ils peuvent y arriver la nuit, donc ils peuvent y arriver à travers la fumée. Lorsque les hélicoptères ne peuvent pas voler, ils peuvent toujours conduire des bateaux. Il y a encore beaucoup de choses que les Autochtones peuvent faire et qui nécessiteront énormément de formation pour les non-Autochtones.

« Passé pour promotion »

Benji Jones

Vous avez déjà dit que les pompiers autochtones sont négligés. Que veux-tu dire par là?

Route de Brady

Depuis plusieurs années, nous essayons d’impliquer davantage les Premières nations dans la lutte contre les incendies de forêt.

Souvent, lorsque les équipages des Premières nations s’impliquent, ce ne sont que des équipages contractuels — considérés comme rien de plus que votre ressource sur le terrain, qui met de l’eau au feu. Cela ne permet pas aux Premières nations de participer au processus décisionnel. Ce n’est pas que les Premières Nations essaient de prendre en charge la gestion des feux de forêt, mais nous devrions collaborer lorsque les enjeux sont si importants. Il y a une urgence, nous devrions tous contribuer.

Un hélicoptère bombardier d’eau au sud des incendies de forêt à Lytton, en Colombie-Britannique, le 3 juillet. James MacDonald/Bloomberg via .

Les pompiers des Premières Nations ont également tendance à rester coincés dans des postes de niveau d’entrée. Même avec 25 ans d’expérience, je n’ai pas pu entrer dans la gestion. Je connais beaucoup d’autres chefs d’équipe de pompiers qui n’ont pas été promus. Je ne sais pas si c’est du favoritisme ou du racisme.

Il est maintenant beaucoup plus difficile de devenir pompier et cela demande plus de ressources. Des décennies d’expérience sont négligées pour les personnes qui pourraient avoir suivi une formation en lecture ou suivre un cours de formation d’une ou deux semaines, et maintenant ce sont les ressources certifiées dont dépendent vraiment les provinces.

Bâtir la prochaine génération de pompiers des Premières Nations

Benji Jones

Espérez-vous renforcer l’arsenal des pompiers autochtones? A quoi cela ressemble-t-il?

Route de Brady

Je travaille pour l’Initiative de leadership autochtone. Nous sommes un défenseur de la conservation dirigée par les Autochtones, ce qui comprend le soutien d’un réseau de gardiens autochtones – des individus à travers le Canada qui effectuent une surveillance environnementale communautaire [among other things].

Notre objectif est de donner à certains de ces gardiens les outils pour lutter contre les incendies. Nous voyons cela comme un moyen très important pour les gardiens d’avoir un impact sur le changement climatique et les choses qui menacent les communautés autochtones.

Soutenir nos jeunes et nos aînés alors que nous essayons d’améliorer nos vies et de protéger nos moyens de subsistance est la chose la plus importante pour moi. Ce travail va se poursuivre. Ce ne sera pas la dernière saison des incendies qui nous mettra au défi.