Feux de forêt en Irlande du Nord : lutte pour contenir les épidémies à Belfast et dans le comté de Fermanagh | Royaume-Uni | Nouvelles

Des équipes luttent contre des incendies sur Divis Mountain à Belfast et dans la forêt de Tully dans la région de Lisnaskea du comté de Fermanagh. Des images de l’incendie de Divis Mountain ont été partagées sur les réseaux sociaux peu après 22 heures. Le service d’incendie et de sauvetage d’Irlande du Nord (NIFRS) a déclaré à Belfast Live qu’environ 100 mètres carrés brûlaient et que cinq appareils avaient été envoyés pour éteindre l’incendie.

Le porte-parole du NIFRS a déclaré: “Nous avons cinq appareils sur les lieux – la raison pour laquelle cinq sont pour que trois puissent effectuer un relais d’eau et apporter de l’eau au feu.

“Actuellement, il y a une zone d’environ 100 mètres carrés allumée.”

Dans le comté de Fermanagh, à 78 miles de là, dix équipes de pompiers sont sur les lieux de l’incendie d’ajoncs depuis 11 heures dimanche matin.

Deux camions-citernes et une pompe à haut débit ont également été dépêchés sur le feu.

Le NIFRS a qualifié l’incident de “significatif” et a demandé aux gens de rester à l’écart de la zone.

Un porte-parole a également demandé aux gens de faire très attention à l’extérieur pour éviter les incendies accidentels.