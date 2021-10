‘Fever dream’ – Ce film d’horreur psychologique est n°1 sur Netflix aujourd’hui

Comme nous l’avons documenté à plusieurs reprises maintenant, le train lucratif d’adaptation du livre à la télévision et au film de 2021 continue de rouler – alimenté par notre besoin incessant de nouveau contenu en streaming, ainsi que de matériel source pour le tarif théâtral à gros budget nous apprécions tous. L’un des exemples les plus récents en est Fever Dream, un nouveau film original de Netflix qui vient d’être ajouté au streamer il y a quelques jours. Il est basé sur le roman du même nom de Samanta Schweblin. Et cela s’inscrit dans une tendance que nous continuons de voir de plus en plus non seulement sur Netflix, mais aussi sur Apple TV+ et ailleurs.

Masters of the Air et Five Days at Memorial, par exemple, sont deux séries à venir qu’Apple a mises en lumière, toutes deux basées sur des livres acclamés par la critique. De même, Netflix continue d’exploiter les livres pour leur potentiel adaptatif, ce qui donne lieu à des séries en streaming comme Maid ainsi que You (qui vient de publier sa dernière saison vendredi).

Film Fever Dream Netflix — maintenant en streaming

Fever Dream, quant à lui, est une adaptation de livre de long métrage. Et voici la description officielle de Netflix. « Raconté d’un point de vue résolument féminin, ce conte hallucinatoire explore la nature interconnectée de l’amour et de la peur dans la maternité.

« Une femme nommée Amanda passe des vacances dans un village argentin endormi avec sa jeune fille Nina. Toujours soucieuse du bien-être de sa fille, Amanda calcule constamment la « distance de sauvetage » nécessaire pour protéger son enfant. Elle découvre bientôt que les choses autour (elle et sa fille) ne sont pas ce qu’elles semblent être.

Une histoire obsédante d’âmes brisées, d’une menace invisible et du pouvoir et du désespoir de la famille. FEVER DREAM, basé sur le roman de Samanta Schweblin, vient de la réalisatrice Claudia Llosa et des producteurs Mark Johnson et Pablo Larraín. Maintenant en streaming sur Netflix. pic.twitter.com/BMdVrRb2zx – NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 octobre 2021

Le film a été réalisé par Claudia Llosa, d’après un scénario de Llosa et Schweblin. Dans le dossier de presse de Netflix sur le film, Llosa raconte sa réaction après avoir lu le livre de Schweblin. Une fois la dernière page terminée, elle a immédiatement décidé qu’elle devait donner vie à ce film en tant que long métrage.

L’histoire se déroule dans la campagne argentine, au milieu d’une beauté époustouflante et ensoleillée qui contraste avec les catastrophes environnementales imminentes. « C’est une histoire d’horreur à la base, mais pas conventionnelle », a déclaré le producteur Tom Williams. Le matériel de Netflix continue : « Le titre espagnol Distancia de Rescate (Rescue Distance) fait référence à une scène charnière du film dans laquelle Amanda s’interroge sur le temps et la distance qu’il faudrait pour sauver sa jeune fille si elle faisait face à un péril imminent. La conscience constante du danger et le besoin de secourir sont un thème récurrent dans le film. »

« Horreur intellectuelle »

Alors que le livre se déroule dans la campagne argentine, le Chili a en fait été choisi pour le lieu de tournage du film. Plus précisément, dans la partie nord de la Patagonie, où le tournage a eu lieu au printemps 2019.

« C’est presque un film d’horreur haut de gamme et intuitif », a déclaré le producteur Mark Johnson. « Mais je pense qu’il s’agit en réalité de deux mères essayant de protéger leurs enfants d’un mal invisible. Les seuls hommes importants dans le film sont désemparés. Ils n’ont aucune idée de ce qui se passe réellement. Et les femmes ont ce lien avec leurs enfants, mais aussi avec la terre, et avec (une compréhension de) ce qui se passe dans le monde métaphysique.

Source de l’image : Diego Araya/Netflix