“ Fever To Tell ”: le premier album de Yeah Yeah Yeahs qui défie le genre

De tous les groupes qui ont émergé des sous-sols trempés de bière de la scène musicale new-yorkaise au tournant du 21e siècle, Ouai ouai ouai étaient de loin les plus convaincants. Un trio de marginaux de l’école d’art, Karen O, Nick Zinner et Brian Chase ont bafoué les conventions du rock indépendant et, avec leur premier album, Fever To Tell, ont apporté un sentiment de plaisir et d’urgence à la renaissance du garage-rock rapidement calcifiante.

L’avenir du rock

Le groupe et l’album étaient le produit d’une époque et d’un lieu spécifiques. Sortant des cendres d’un New York post-11 septembre, Yeah Yeah Yeahs incarnait l’hédonisme et la débauche de la vie nocturne, quand les gens cherchaient à se libérer. Surfant sur une vague de buzz critique de leurs deux premiers EP, le groupe a décidé de se débarrasser du label «garage-rock» et de canaliser l’énergie de leurs spectacles en direct dans un premier album entièrement formé et défiant les genres qui était à la hauteur de la battage publicitaire. Sorti le 29 avril 2003, Fever To Tell a annoncé à quoi ressemblerait le futur du rock.

Une grande partie du statut d’outsider de Yeah Yeah Yeahs venait de leur sensibilité à l’école d’art. Karen O et Brian Chase se sont rencontrés au collège d’Oberlin, tandis que Nick Zinner s’est inscrit à Bard avant de décamper tous à New York et de se mêler à la mythique scène underground de Brooklyn, jouant dans des entrepôts et des lofts en ruine avant d’ouvrir pour des goûts de The White Stripes. Mais alors que Yeah Yeah Yeahs est un produit de New York, ils ont eu leur premier contact avec la célébrité à l’étranger, jouant des spectacles en tête d’affiche au Royaume-Uni et créant un pandémonium partout où ils sont allés, avant même de sortir leur premier album aux États-Unis.

“Il ne peut en aucun cas être confondu avec du garage-rock”

Au moment de la sortie de l’album, Brooklyn était juste un échec sur le radar en ce qui concerne le grand public, et Yeah Yeah Yeahs luttaient contre Clear Channel. étranglement des cartes, dominé par Linkin Park, Creed, Nickelback et le reste de leurs semblables.

Comme son titre l’indique, Fever To Tell a un sens aigu de l’urgence; il brûle au rouge et laisse rarement place – qui sait s’il y aura même demain? Pour l’instant, vous avez un rendez-vous avec la nuit.

Fever To Tell s’ouvre sur le punch No Wave de «Rich», une explosion de caisses claires, de grattages de guitares et de cris gutturaux de Karen, ce qui montre clairement qu’ils ne sont pas en train de s’amuser. Il y a aussi une couche de synthés, donc la piste «ne peut en aucun cas être confondue avec une piste de garage», a déclaré Karen à NME.

En dehors de la valeur aberrante sonore de l’album, «Maps», «Date With The Night» est le morceau le plus brillant de Fever To Tell, un rocker qui passe d’un hymne punk à un numéro de dancefloor en sueur, ponctué par les trilles orgasmiques de Karen. Au moment où c’est fini, on a l’impression d’avoir survécu à une maîtrise avec le groupe.

La somme des parties musicales de New York

Né dans la tradition new-yorkaise, Yeah Yeah Yeahs représentait une somme des parties musicales de la ville, de No Wave à l’art-rock, du post-punk à la pop effrontée. Fever To Tell a également prédit la prochaine vague à venir de New York: le dance-rock, quelque chose que leurs débuts chargés de groove ont contribué à mettre en mouvement. Vous ne pouvez pas écouter les guitares scuzzy et hurlantes, les percussions rebondissantes et la ligne de synthé alléchante de «Y Control» sans marcher en marchant sur la piste de danse, les lois du cabaret de la ville soient damnées.

Au centre de tout ce battage médiatique se trouvait la leader intrépide du groupe, Karen O. Surnommée la femme Iggy Pop, pour ses pitreries sur scène et son manque d’auto-préservation, Karen O est le paratonnerre émotionnel de l’album.

Swagger conquérant le monde

En plus d’inspirer une génération de frontwomen du rock Karen O est également à blâmer pour chaque fille de Brooklyn avec un Beatles coupe au bol. Cela dit, elle était intouchable sur scène, et elle apporte son fanfaronnade à la bière et à la conquête du monde à l’album. De son sourire mangeur d’hommes sur “Man” à son vigoureux “uh-huhs” sur “Black Tongue” et des cris frénétiques sur “Tick”, Karen O ne fait pas la livraison vocale post-punk détachée et plate; elle travaille chaque mot, exigeant que vous écoutiez.

Parfois, cependant, ses tendances punk risquaient d’éclipser ses performances vocales réelles. Elle ne baisse sa garde que vers la fin de Fever To Tell, avec «Modern Romance», le Plancher de velour“Poor Song” et Maps inspirés. ”

“Ces enfants bizarres ont écrit un beau tube”

Fever To Tell n’était cependant pas que de la pisse et du vinaigre. Il a également donné naissance à la plus belle chanson du groupe: «Maps», une ballade vulnérable et amoureuse qui est aussi dévastatrice que le reste de l’album est frénétique.

L’intro de «Maps» est devenue l’une des plus reconnaissables de l’histoire de la musique rock. Cela commence par un jeu simple et doux, avant que Zinner ne lâche complètement sa guitare à la fin, créant une ballade indie-rock immortelle pour la génération hipster.

«Ces enfants de projets artistiques étranges ont écrit un beau succès, et il est devenu mondial», a déclaré le co-fondateur de Vice Media Suroosh Alvi dans l’excellente histoire orale de la scène de Lizzie Goodman, Meet Me In The Bathroom. «Maps» n’a pas seulement mis Yeah Yeah Yeahs sur la carte, mais a planté un drapeau pour la scène de Brooklyn d’où ils venaient.

Ce qui distingue également Yeah Yeah Yeahs de leurs pairs buveurs de Pabst et des revivalistes punk, c’est le travail de guitare dynamique de Nick Zinner et l’assaut percutant de Brian Chase. La technique idiosyncratique de Zinner et l’oreille de son producteur compensaient largement le fait que le groupe n’avait pas de bassiste: écoutez la ferveur débordante et les coups de guitare de «Pin», les riffs de monstre blues sur «Black Tongue» et les cymbales fracassantes de «Cold Light» », Et Fever To Tell rend une chose très claire: ouais ouais ouais sont les leurs trio de puissance.

