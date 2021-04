FEVER-TREE fête ses 15 ans en Espagne avec sa première campagne TV et digitale

27/04/2021

Act. À 10 h 48 CEST

Sport.es

Cette année marque le 15e anniversaire de l’arrivée de Fever-Tree en Espagne. Et pour le célébrer, la marque de toniques et mixers prime lance sa première campagne sur la télévision et le numérique, mettant en lumière l’histoire de la marque, les ingrédients naturels de sa formule et son procédé de fabrication.

Les photos de leur co-fondateurs -L’anglais Charles Rolls et Tim Warrillow– lors de leurs voyages à travers le monde à la recherche des meilleurs ingrédients, ils servent de fil conducteur pour faire le point sur l’histoire de la marque depuis sa création en 2004. Un voyage à travers les sens qui emmène le spectateur aux origines des matières premières qui sont utilisé pour son élaboration. Et est-ce que Fever-Tree est composé uniquement d’ingrédients naturels et d’eau de source, sans aucun édulcorant artificiel, stabilisant ou colorant, obtenant ainsi des mélangeurs de la plus haute qualité, idéaux pour compléter les meilleurs menus de spiritueux au monde. Parce qu’après tout, les trois quarts de votre gin tonic sont le tonique.

La campagne a été diffusée sur les réseaux sociaux, les médias numériques et la télévision en Catalogne, vous pouvez la voir ici

Fever-Tree, 15 ans pariant sur le naturel de ses ingrédients

Fever-Tree est né en 2004 de la curiosité et de l’ambition des Britanniques Charles Rolls et Tim Warrillow, convaincus que «¾ de votre gin tonic est le tonique», ils voulaient créer une marque de tonique de qualité. L’Espagne a été le premier marché d’exportation de Fever-Tree, donc cet anniversaire est encore plus spécial. Les toniques sont arrivés en 2006 de la main de Ferran Adrià et elBulli, une pièce fondamentale dans le positionnement de la marque sur le marché espagnol. Dès lors, de nombreux autres établissements intègrent ce «tonique gastronomique»; Dans ses lettres, elle est actuellement présente dans plus de 78 pays et distribue environ 450 millions de bouteilles par an.

Aujourd’hui, Fever-Tree dispose d’un portfolio de dix références: 5 toniques -Indien, Méditerranéen, Aromatique, Fleur de Sureau et Léger- et les mixers Ginger Ale, Ginger Beer, Sicilian Lemonade, Madagascan Cola et soda.