Février 2022 a trop de sorties de jeux vidéo

Versez-en un pour les joueurs passionnés de votre vie, car l’hiver prochain, vous n’entendrez plus jamais parler d’eux. Après la présentation en direct de la soirée d’ouverture de la Gamescom d’aujourd’hui, organisée par le blazer rouge cœur de Geoff Keighley et les baskets noir de jais, il est clair que février 2022 va suuuck (mais aussi être génial).

Vous les gars, il y a tellement de jeux. Donc, tellement de jeux.

Tout d’abord, Guerrilla Games a partagé une mise à jour pour Horizon Forbidden West. Confirmant les rapports antérieurs de Bloomberg, le jeu en monde ouvert sur la chasse aux dinosaures robots avec des arcs et des flèches ne sortira pas en 2021, comme certains l’avaient prévu. Il sortira plutôt le 18 février 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Ensuite, il y a Sifu, le jeu d’action d’arts martiaux à l’allure viscérale créé par les créateurs d’Absolver. Cela sortira le 22 février 2022, date à laquelle je prends le reste du mois pour ne rien faire d’autre que jouer.

Sérieusement, ce jeu a l’air phénoménal :

Également le 22 février : la prochaine extension majeure de Destiny 2, The Witch Queen, dont la sortie était initialement prévue cette année avant que Bungie ne la retarde. Cela est rapidement suivi par le redémarrage tant attendu et très attendu de Saints Row, qui sortira le 25 février, comme annoncé lors de la présentation d’aujourd’hui. Le jeu Evil Dead de Saber Interactive est également prévu pour février 2022, mais n’a pas encore de date de sortie précise.

Ce n’est pas seulement février non plus. Les derniers jours de janvier comprendront un duo de jeux massifs qui ne manqueront pas de rester dans votre carnet de commandes jusqu’en février. Tout d’abord, le 21 janvier 2022, Elden Ring sort enfin. Une semaine plus tard, Pokémon Legends: Arceus, le jeu Pokémon ressemblant à BotW, débarque le 28 janvier 2022. (L’extraction Rainbow Six d’Ubisoft, une fois renommée et deux fois retardée, est également prévue pour janvier 2022, mais n’a pas de date de sortie spécifique. encore.)

Oui, ça va être dur. Mais au-delà de ce que cela signifie pour les horaires (et les portefeuilles) de chacun, cette vague de versions suggère un changement radical dans la façon dont l’industrie fait des affaires. Pendant des années, la grande saison du jeu s’est arrêtée à l’automne, généralement avec une gamme de sorties empilée prévue pour les 12 semaines impaires entre la fête du Travail et Thanksgiving. Lorsque huit blockbusters sortent en l’espace de quelques semaines, il est difficile d’effacer ce qui est très clairement un changement de paradigme.

Et cela ne tient même pas compte des jeux buzzy confirmés pour une fenêtre “début 2022” large mais indéfinie, dont il y en a trop pour les énumérer. N’importe lequel d’entre eux pourrait apparaître dans ce qui s’annonce rapidement comme la nouvelle saison chargée du jeu. Ce à quoi je veux en venir, c’est Patricia, je suis, euh, je suis un peu sous le mauvais temps en février prochain ? Je pense que je dois prendre un jour de congé et qui sait quand je commencerai à me sentir mieux.