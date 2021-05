FEYE Stock: La cyberattaque du pipeline colonial met tous les yeux sur FireEye

La cyberattaque qui a fermé le gazoduc américain Colonial Pipeline est une bonne raison pour les investisseurs de réexaminer les actions de sécurité des entreprises. Il y a un nom qui a été largement négligé dans cet espace: FireEye (NASDAQ:FEYE). Voyons pourquoi les investisseurs ont récemment ignoré l’action FEYE. Et pourquoi c’est une erreur.

Les investisseurs actualisent le stock pour certains problèmes à court terme alors que la société transforme son modèle commercial. Dans le même temps, la société a récemment publié des résultats et des conseils solides et bénéficie d’une transition de produit vers le Cloud, ce qui contribuera à faire grimper ses bénéfices au cours des prochaines années.

Voici pourquoi l’action est un achat en ce moment.

Les détails

Tout d’abord. Entrons dans les détails entourant la cyberattaque sur le pipeline colonial, ainsi que les vents favorables du marché pour l’espace de cybersécurité et les résultats du premier trimestre de FireEye.

Piratage de gazoduc, la cybersécurité retient davantage l’attention de l’administration du président Joe Biden. L’attaque, l’une des opérations de rançon numérique les plus perturbatrices jamais signalées, fait suite à l’incident de piratage très médiatisé de décembre 2020 chez un fournisseur de logiciels. SolarWinds (NYSE:SWI) et souligne les lacunes critiques en matière de sécurité d’entreprise. Bien que le président Biden n’ait pas directement blâmé ou impliqué la Russie dans l’attaque du pipeline colonial, il a suggéré que la Russie pourrait mériter un certain blâme pour l’attaque puisque les pirates et / ou leurs logiciels seraient situés à l’intérieur des frontières de la Russie. Les États-Unis étant susceptibles de renforcer les normes de sécurité, FireEye est un bénéficiaire clé, compte tenu de l’expertise démontrée de l’entreprise.

Action FEYE: La vraie valeur, ce sont les services. FEYE, avec une capitalisation boursière d’un peu moins de 5 milliards de dollars, est un premier intervenant en matière de cybercriminalité. La société a été la première à détecter la violation SolarWinds et aurait également été appelée pour répondre à la violation du pipeline Colonial. FireEye fabrique des produits de cybersécurité basés sur le renseignement qui permettent aux entreprises de prévenir et de corriger les cyberattaques. Mais sa vraie valeur réside dans son expertise et ses services en matière de sécurité, vendus sous le nom de Cloudvisory.

Vent arrière du marché: Covid-19 a accéléré la transition vers le cloud, augmentant les risques de sécurité. L’espace de la cybersécurité présente toutes les caractéristiques importantes d’un marché de croissance à long terme investissable: il est grand, en croissance rapide et en évolution rapide. Du travail aux dépenses, de l’éducation au divertissement, de plus en plus d’opérations de réseautage sont devenues virtuelles, ce qui les rend de plus en plus vulnérables aux cyberattaques. Un autre catalyseur pour les méchants: la technologie 5G. La 5G permet à une multitude de nouveaux appareils de se connecter à Internet, élargissant ainsi la portée de l’IoT (Internet des objets) et de l’IA (intelligence artificielle).

Les résultats du premier trimestre et la hausse des prévisions soulignent un solide pipeline de demande. FireEye a enregistré un chiffre d’affaires de 246 millions de dollars au premier trimestre (bien au-dessus des prévisions), ce qui représente une croissance de 10% d’une année sur l’autre. En y regardant de plus près, les revenus du segment des abonnements Cloud et des services gérés de la société – qui comprend l’intelligence des menaces et les services réseau basés sur le cloud – ont augmenté de 26% d’une année sur l’autre pour atteindre 86 millions de dollars et ont représenté 35% du chiffre d’affaires global du trimestre. En partie en raison de l’augmentation des menaces de cybersécurité, l’activité de services professionnels de FEYE a augmenté d’environ 13 millions de dollars en glissement annuel pour atteindre 64 millions de dollars. La solide performance dans le Cloud et le conseil souligne les moteurs séculaires à long terme de l’entreprise et a permis à la direction d’améliorer ses perspectives pour l’année entière.

Comment obtenir un avantage dans le stock FEYE

Il est clair que les résultats du premier trimestre de FireEye ont été solides. Voici ce que les investisseurs doivent savoir d’autre pour aller de l’avant avec ce stock de cybersécurité.

L’action FEYE a été injustement actualisée pour le changement de mix, ce qui freine la croissance à court terme. À l’instar de nombreuses entreprises technologiques, FireEye est au milieu d’une transition de modèle commercial du matériel hérité au logiciel. Cette transition freine les revenus et les résultats à court terme. Mais les investisseurs ne parviennent pas à avoir une vue d’ensemble à long terme et ils actualisent le stock en conséquence. Cette déconnexion offre un excellent point d’entrée pour les investisseurs de long terme. Les ventes des produits hérités de FEYE, principalement des appliances sur site qui détectent les menaces avancées, ont chuté de 8% d’une année sur l’autre à 96 millions de dollars. En conséquence, l’activité matérielle de FEYE représente 39% des ventes, contre 47% l’an dernier. Et ce changement n’est pas sur le point de ralentir de si tôt. La bonne nouvelle est que le passage de FEYE au Cloud va exactement dans la bonne direction pour répondre à la demande. L’activité héritée deviendra beaucoup moins importante dans les années à venir. Les chiffres montrent également que FEYE PEUT réussir ce changement. Jetez un œil à la facturation depuis le Cloud et les services. Celles-ci ont augmenté de 46% d’une année sur l’autre et représentent maintenant près de 70% de la facturation totale. Cette évolution continue vers le Cloud devrait avoir un impact sur la valorisation de FEYE au cours des prochains trimestres. Pairs spécialiste de la cybersécurité Vérifier Technologies logicielles de point (NASDAQ:CKPT) constitue également une bonne étude de cas. La société a réussi à stabiliser son activité de matériel informatique hérité. Le résultat: l’action CKPT a augmenté régulièrement.

Les marges sont inférieures à celles des pairs… mais évoluent dans la bonne direction. Les actions FEYE se négocient à rabais pour une autre raison. C’est en fait une société de services, par opposition à une société de logiciels. Les entreprises de services sont plus difficiles à mettre à l’échelle et ont tendance à avoir des marges brutes inférieures à celles des éditeurs de logiciels. Les concurrents de FEYE en matière de sécurité dans le Cloud ont de meilleures marges (plus proches de 80%, contre 65% pour FEYE) car toute leur activité est basée sur des abonnements. Bien qu’il n’y ait pas autant d’effet de levier sur les bénéfices dans le modèle de FEYE à l’heure actuelle, cela changera à mesure que la société bénéficiera 1) d’un transfert continu du mix du matériel vers les logiciels et services et 2) d’une accélération de la croissance du chiffre d’affaires.

Les coûts de fonctionnement sont élevés, mais pour une bonne raison. FireEye est encore loin de la rentabilité. Au dernier trimestre, les pertes nettes se sont chiffrées à 50,6 millions de dollars, soit une amélioration de la perte nette de 76,3 millions de dollars au trimestre de l’exercice précédent. Avec une échelle croissante et une croissance de son chiffre d’affaires plus élevée, l’entreprise devrait continuer à combler cet écart. Mais, à court terme, FEYE investit également de manière significative en recherche et développement (29% des ventes) et en ventes et marketing (40% des ventes) pour alimenter sa croissance. Avec la demande de services de sécurité déjà en place, cet investissement devrait devenir une plus petite partie des ventes totales. L’investissement devrait également se traduire par une amélioration de la croissance du chiffre d’affaires au cours des prochains trimestres.

La ligne de fond

FEYE se négocie à des ventes à terme très raisonnables de 4,7x, une réduction par rapport au taux de croissance de l’entreprise de 8% pour l’année et bien en dessous de ses pairs Crowdstrike (NASDAQ:CRWD) à 32x, CHKP à 13x et Réseaux Palo Alto (NASDAQ:PANW) à 8x. À ces niveaux, le stock est survendu par rapport aux vents contraires à court terme d’une entreprise traditionnelle en transition et aux coûts d’exploitation élevés.

Avec l’augmentation de la demande et la société bien positionnée pour continuer à exécuter son changement de modèle commercial vers le Cloud, FEYE est une participation à long terme attrayante à ces niveaux.

A la date de publication, Joanna Makris ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street dans divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.