Feyenoord, dernier test pour le champion de Liga

08/08/2021 à 12:00 CEST

L’Atlético de Madrid affronte le Néerlandais Feyenoord lors du dernier engagement de préparation avant de commencer la défense du titre de LaLiga. Après une chute aux tirs au but contre Cadix lors du Trophée Carranza, les colchoneros veulent une dernière victoire balsamique et commencent la saison 2021/22 avec un bon goût dans la bouche.

Ceux de Cholo Simeone, qui affronteront le Celta de Vigo lors du premier match de LaLiga 2021/22, ont ajouté une victoire contre Wolfsburg (1-2), deux nuls contre Numancia (1-1) et Cadix (1-1) et une défaite à Salzbourg (1-0). L’équipe de la capitale affronte la défense du titre avec une grande partie du bloc champion et les renforts de Rodrigo de Paul et Marcos Paulo.

Les Néerlandais, de leur côté, proches de la qualification pour la première édition de la Conference League comme troisième place de l’Eredivisie, ils sont bien plus roulés que les matelas : Ils ont disputé huit matches amicaux et trois matches de qualification pour la nouvelle compétition continentale.

L’Atlético, favori de son dernier match amical

Les victoires ont résisté au bloc Cholo Simeone en cette pré-saison. Il n’en a réalisé qu’un sur ses quatre matches de préparation, malgré le fait que les sensations soient bonnes et l’équipe semble se concentrer peu à peu pour défendre son statut de champion de la Liga et faire le grand saut vers l’Europe.

L’Atlético de Madrid et le Feyernoord sont deux clubs qui ne se sont pas rencontrés jusqu’à présent : il n’y a pas de précédent entre l’Espagnol et le Néerlandais. L’équipe actuellement dirigée par Arne Slot est l’une des plus historiques de l’Eredivisie : 10 Ligues et 13 Coupes, plus une Coupe d’Europe en 1970 et deux Coupes de l’UEFA en 1974 et 2002.