Feyenoord fort à domicile en Europe

23/10/2021 à 9h07 CEST

Le Feyenoord d’Arne Slot a battu l’Union Berlin (3-1) lors de la troisième journée de la phase de groupes et se consolide en tant que leader du groupe E de la Conference League avec un total de sept points, trois de plus que le Maccabi Haifa. Avec des buts de Jahanbakhsh, Linssen et Sinisterra, l’équipe de Rotterdam reste invaincue dans la nouvelle compétition continentale avec deux victoires et un nul.

Les Néerlandais, qui sont le troisième club le plus titré de l’Eredivisie, Ils ont remporté leurs cinq derniers matches européens à domicile, une expérience qui n’a plus été vue depuis la période entre 1994 et 1996, quand ils ont récolté un total de six. Dans la phase de groupes actuelle, ils pourraient égaler le record en battant le Maccabi Haïfa lors de la dernière journée de match, qui se déroule au stade Feyenoord.

5 – @Feyenoord a remporté ses cinq derniers matchs à domicile dans toutes les compétitions interclubs européennes, sa plus longue série depuis 1994-1996 (6). Forteresse. pic.twitter.com/VGufhJLyaT – OptaJohan (@OptaJohan) 21 octobre 2021

Le troisième club le plus titré de l’histoire du football néerlandais est le principal favori pour accéder au prochain tour en tant que vainqueur de groupe, car il compte trois points d’avance sur le deuxième du classement et possède le meilleur effectif des quatre équipes qui composent le groupe. Des joueurs comme Linssen, Sinisterra, Til ou Toornstra sont les grandes références de cette équipe.

A l’ombre de l’Ajax en Eredivisie

L’équipe de Rotterdam est le troisième club discord du football néerlandais, dans l’ombre de l’Ajax et du PSV. L’équipe d’Amsterdam est précisément le club par excellence aux Pays-Bas : au-delà de sa culture et de sa tradition historique, l’équipe a remporté jusqu’à présent huit trophées nationaux au 21e siècle, quelque chose qui n’a pu dépasser le PSV (10).

Feyenoord, en fait, n’a remporté qu’un seul titre au cours des deux dernières décennies : ils ont prévalu lors de l’édition 2016/17 et sont devenus la troisième équipe à mettre fin à la dynastie Ajax et PSV au 21e siècle après AZ (2009) et Twente (2010).