FF7 Remake Part 2 news, rumeurs et ce que nous voulons voir

Si vous avez terminé Final Fantasy 7 Remake, vous vous demandez peut-être quand sortira la partie 2 du jeu.

Final Fantasy 7 Remake est une réimagination du JRPG classique des années 90 Final Fantasy 7. Mais, plutôt que de publier le remake en un seul titre, le développeur Square Enix a choisi de publier le remake sous forme de série de jeux à la place – avec la première partie étant sorti en avril 2020.

Alors que Square Enix a annoncé en novembre 2019 que le développement de Final Fantasy 7 Remake Part 2 avait commencé, la société n’a pas confirmé de date de sortie pour la deuxième partie du jeu ; et, malheureusement, nous nous attendons à une attente d’au moins quelques années. Nous savons au moins que le deuxième chapitre du remake acclamé par la critique utilisera pleinement la puissance de la PS5.

Voulez-vous en savoir plus? Jusqu’à présent, nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur FF7 Remake Part 2, y compris les nouvelles, les rumeurs et ce que nous espérons voir dans le deuxième match.

[Update: Naoki Hamaguchi has said the team wants “to challenge ourselves to leverage the breadth of the world” in Final Fantasy 7 Remake Part 2. Read on to find out more.]

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? La deuxième partie du remake de Final Fantasy 7Quand puis-je y jouer ? À confirmerSur quoi puis-je jouer ? PS5 (et probablement PS4)Combien de parties Final Fantasy 7 Remake aura-t-il ? Cela n’a pas été confirmé

(Crédit image : Square Enix)

Bien que nous sachions que Square Enix a déjà commencé à travailler sur Final Fantasy 7 Remake Part 2, le développeur n’a pas confirmé sa date de sortie.

Nous savons que FF7 Remake Part 2 est maintenant en pleine production, le réalisateur Tetsuya Nomura ayant déclaré à Famitsu en juillet 2020 (via VGC) qu’il visait une sortie “dès que possible”. Mais cela pourrait prendre un certain temps avant que nous mettions la main dessus.

Final Fantasy 7 Remake n’est sorti que cinq ans après son annonce. Cependant, nous ne nous attendons pas à une autre attente de cinq ans pour la partie 2, car Square Enix a maintenant construit les bases du jeu. De plus, un représentant de Square Enix a déclaré à IGN que “l’équipe de développement planifie le volume de contenu pour la deuxième partie de la série, et que l’équipe prévoit que le développement du deuxième jeu sera plus efficace”.

Square Enix a précédemment comparé Final Fantasy 7 Remake à Final Fantasy 13 – qui est sorti (essentiellement) en trois parties, avec un écart d’environ deux ans entre chacune des entrées. Si Final Fantasy 7 Remake va être quelque chose comme ça, alors nous envisageons une attente d’environ deux ans jusqu’à la partie 2 – ce qui signifie que nous ne le verrons peut-être pas avant au moins 2022.

Nouvelles et rumeurs de FF7 Remake Part 2

(Crédit image : Square Enix)

Préparation avec Intergrade

Dans une interview d’août 2021 sur le blog Unreal Engine, l’équipe de développement de Final Fantasy 7 Intergrade s’est penchée sur la manière dont elle a utilisé le matériel de la génération actuelle pour améliorer l’apparence du jeu. L’interview aborde les temps de chargement plus rapides du jeu et ses visuels améliorés ainsi que ce que l’équipe a appris. Intéressant les fans avides de nouvelles de la partie II, le co-directeur Naoki Hamaguchi a déclaré que son plus grand objectif avec la mise à jour des dernières consoles “était d’avoir une idée de première main des performances du matériel de nouvelle génération menant à la prochain opus de Final Fantasy VII Remake ».

Selon Hamaguchi, il a été «​​capable d’apprendre plusieurs choses, comme combien de charge est réalisable en utilisant les résolutions de rendu 3K et 4K, ou quel est le seuil pour charger des actifs de haute qualité tout en permettant aux joueurs de jouer sans stress, puisque le I Le goulot d’étranglement /O a maintenant disparu grâce à la mise en œuvre du SSD haute vitesse. Le processus a, a-t-il ajouté, conduit à “des expériences très significatives pour nos développeurs travaillant sur notre prochain titre”, qui est vraisemblablement Final Fantasy VII Remake Part 2. Il semble donc qu’Intergrade ait permis à l’équipe de combler le fossé entre les parties. techniquement comme narrativement.

Cartes parlantes

Dans une récente interview avec The Gamer, le co-directeur de Final Fantasy 7 Remake Part 2, Naoki Hamaguchi, a évoqué ce que les joueurs pourraient attendre du jeu en termes de construction du monde et de carte. “Je comprends qu’il y a beaucoup de fans qui veulent voir une carte du monde”, a expliqué Hamaguchi, “et nous voulons nous mettre au défi de tirer parti de l’étendue du monde dans le prochain jeu du projet global, donc vous pouvez vous attendre de grandes choses à venir.

Niant que les mini-jeux de Fort Condor soient un signe de quoi que ce soit, Hamaguchi a déclaré: «Il n’y a aucun lien entre Final Fantasy 7 Remake n’ayant pas de carte du monde et Fort Condor étant inclus. Nous voulions inclure une sorte de mini-jeu dans l’épisode Yuffie dès le début du développement, et avons estimé qu’il serait préférable d’avoir quelque chose qui rende hommage à l’original et d’être nostalgique pour ceux qui y ont joué, plutôt que d’inclure quelque chose de nouveau . “

Utiliser des éléments de l’entracte

Aspects du chapitre Intermission de Final Fantasy 7 Remake Intergrade pourrait figurer dans Final Fantasy 7 Remake Part 2, selon le co-directeur du jeu. S’adressant au Washington Post (via VGC), Naoki Hamaguchi a déclaré que certaines des améliorations de combat et de gameplay introduites dans Intergrade seront probablement dans la partie 2, plus précisément, les mouvements d’équipe de Yuffie et Sonon depuis Intermission.

“Je suis plutôt satisfait de cette forme finale, dans laquelle l’élément stratégique de la bataille basée sur le commandement de l’original coexiste avec la bataille en temps réel et orientée vers l’action”, a-t-il déclaré, ajoutant: “De plus, avec ‘Intermission ‘, il y a un autre élément introduit: des mouvements de combo où Yuffie et Sonon font équipe … ce qui donne une sensation différente dans la stratégie de combat. J’aimerais en tirer parti, y compris d’autres éléments que nous avons essayés dans « Intermission », dans notre prochaine histoire. »

Tirer parti de « l’immensité du monde »

Dans une interview avec IGN, le co-directeur de Final Fantasy 7 Remake Part 2, Motomu Toriyama, a proposé des teasers alléchants pour le jeu tout en parlant du récent DLC Yuffie d’Intergrade. Toriyama n’a pas pu offrir grand-chose en termes de détails, mais a déclaré : « En ce qui concerne l’amélioration, ou devrais-je dire« changer », pour aller de l’avant – car le prochain versement impliquera Cloud et la société de quitter Midgar et d’explorer la carte du monde, notre le prochain défi sera de créer un gameplay qui tire parti de l’immensité du monde, contrairement à ce que nous avons fait dans ce titre actuel.

Commencer directement après Intergrade

Lors d’un récent livestream de Square Enix dans lequel une nouvelle bande-annonce a été publiée pour Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Tetsuya Nomura a pu donner un petit aperçu de la deuxième partie du remake. Nomura a confirmé que Final Fantasy 7 Remake Part 2 reprendra là où Intergrade se termine, ajoutant que le développement du jeu se poursuit “en douceur” et que des annonces seront faites lorsque “le moment sera venu”.

Un autre réalisateur

Il a été confirmé que Final Fantasy 7 Remake Part 2 aura un réalisateur différent alors que Tetsuya Nomura, directeur de la première partie, se retire. Dans une interview avec Famitsu (via GamesRadar), Nomura a cité son travail sur un “nombre sans précédent de projets” comme raison de sa démission.

Le rôle de réalisateur est repris par Naoki Hamaguchi, qui était le co-directeur de Nomura pour la première partie de Final Fantasy 7 Remake. Nomura a confirmé qu’il occuperait toujours le poste de directeur créatif.

FF7 Remake Part 2 utilisera la puissance de la PS5

Les fans de Final Fantasy 7 Remake enthousiasmés par ce que la mise à niveau PS5 pourrait apporter devront malheureusement attendre Final Fantasy 7 Remake Part 2 pour voir comment Square Enix peut utiliser pleinement les fonctionnalités matérielles de la PS5.

La nouvelle provient d’une interview de Famitsu traduite par VGC avec le co-directeur de Final Fantasy 7 Remake, Tetsuya Nomura, qui a déclaré que les fonctionnalités matérielles de la PS5, à savoir les déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense, ne seraient que “partiellement pris en charge”.

Alors que la version PS5 de Final Fantasy 7 Remake Intergrade propose un ensemble de fonctionnalités de qualité de vie que vous attendez d’une mise à niveau de la génération actuelle, comme une fréquence d’images plus élevée et une meilleure qualité d’image, Nomura a confirmé que nous devrons attendre Final Fantasy 7 Remake Part 2 pour une expérience matérielle complète sur PS5. Il a déclaré: “En termes d’utilisation de toutes les fonctionnalités de la PlayStation 5, veuillez attendre le prochain jeu où nous pourrons repartir de zéro.”

La production a déjà commencé

En novembre 2019, le réalisateur Tetsuya Nomura a annoncé que le travail sur Final Fantasy 7 Part 2 avait déjà commencé.

“Nous avons déjà commencé à travailler sur le prochain également, mais je suis convaincu que jouer à travers ce titre élargira vos attentes, tout comme le monde qui s’étend au-delà de Midgar”, a déclaré Nomura.

Des indices dans Final Fantasy Remake sur ce qui va suivre

Dans une interview avec Famitsu (traduite par DualShockers), le producteur de Final Fantasy 7 Remake, Yoshinori Kitase, a taquiné qu’il y avait des indices dans le jeu qui faisaient allusion à ce qui pourrait arriver dans la deuxième partie.

“Avec ce premier match, nous avons montré à quel point il existe un grand potentiel pour l’avenir, et nous avons inclus de nombreux indices concernant ce qui va suivre”, a déclaré Kitase. “J’ai hâte de voir les théories des fans sur les réseaux sociaux concernant ce qui pourrait arriver maintenant.”

FF7 7 Remake Partie 2 : ce qu’on veut voir

(Crédit image : Square Enix)

Plus de personnages jouables

Alors qu’il était vraiment amusant de contrôler Cloud, Barret, Tifa et Aerith dans le premier opus de Final Fantasy 7 Remake, il y a toute une série de personnages dans l’original que nous aimerions pouvoir contrôler. Nous ne savons pas pour vous, mais jouer le rôle du vampire au pistolet Vincent semble être un excellent moment.

Certaines histoires folles tournent

Avec la fin de Final Fantasy 7 Remake, nous nous attendons à ce que Tetsuya Nomura remodèle le jeu classique en quelque chose d’entièrement nouveau. Alors que certains fans peuvent vouloir une recréation fidèle du jeu original, nous sommes en quelque sorte intéressés de voir comment exactement l’histoire peut changer dans les prochains versements. Nous ne voulons rien voir venir.

Course de chocobos

Parce que le prochain opus du jeu sera probablement un monde ouvert, nous voulons voir un mini-jeu de course de chocobo super robuste. Dans le jeu original, cette activité secondaire était nécessaire pour déverrouiller certaines des matières les plus puissantes du jeu, et avec le plaisir que c’était dans Final Fantasy XV, nous avons hâte de voir à quoi cela ressemble dans la prochaine itération du refaire.

Toutes sortes de mini-jeux

Nous avons déjà hâte de voir à quoi ressemble le Gold Saucer dans le remake de Final Fantasy 7, car c’est ce grand parc d’attractions brillant plein de mini-jeux. Mais, avec la technologie à venir au cours des 23 années écoulées depuis la mise sur le marché du jeu original, nous voulons voir encore plus d’activités dans ce domaine.

Visuels et lancer de rayons de nouvelle génération

Parce que nous allons probablement voir le prochain opus de Final Fantasy 7 Remake sur les consoles de nouvelle génération (et, espérons-le, sur PC), nous aimerions voir le jeu encore mieux que le premier opus. Avec le lancer de rayons de plus en plus populaire, nous aimerions voir les paysages fantastiques prendre vie de manière énorme.