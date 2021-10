FFXIV Endwalker arrive, mais je suis occupé à chasser des montures sympas

Oh merde, désolé, j’aurais dû te parler de la splash zone.Gif : Square Enix / Kotaku

Le battage médiatique pour le lancement imminent d’Endwalker m’a récemment repoussé dans les bras de Final Fantasy XIV. Au lieu de faire la chose intelligente et de me frayer un chemin à travers la litanie des quêtes de l’histoire principale du jeu de rôle massivement multijoueur, je serais donc rattrapé à temps pour la sortie de l’extension le 23 novembre, cependant, j’ai cherché des montures. Et parmi les nombreux choix, un garçon éternu occupe une place spéciale dans mon cœur.

Mon histoire d’amour avec les montures a commencé avec le Quartz Regalia. Je n’ai pas d’affection durable pour Final Fantasy XV, mais voir son automobile emblématique revenir à Final Fantasy XIV a réveillé une étrange faim. Je voulais piloter ce muscle car costaud autour d’Éorzéa, mais plus important encore, je voulais être vu voler ce muscle car costaud autour d’Éorzéa.

En tant que joueur de FFXIV relativement nouveau, je n’ai pas de réalisations à vanter ni de tenues magnifiques avec lesquelles cascader les autres joueurs. Ici, pensai-je, c’était un moyen facile d’augmenter mon butin de façon exponentielle.

Les montures, si vous n’êtes pas familier avec les MMO, sont des objets – voitures, chevaux, avions et toutes sortes d’autres moyens de transport – qui vous permettent de zoomer rapidement sur les immenses mondes numériques du genre plutôt que de courir à pied comme un schmuck. Au cours de ses dix années d’existence, l’écurie de créatures et d’engins montables de Final Fantasy XIV s’est étendue à près de 200 montures, avec des exigences différentes, allant de la mise à niveau au paiement de l’argent réel, pour le déverrouillage de chacune.

Un moyen simple d’acquérir des montures Final Fantasy XIV est de participer aux événements réguliers du jeu, au cours desquels vous pouvez interagir avec des personnages d’autres jeux ou célébrer la version fantastique de vacances dans le monde réel. Un de ces événements a récemment vu le joli garçon de Final Fantasy XV Noctis Lucis Caelum se téléporter mystérieusement à Hydaelyn (la planète sur laquelle FFXIV se déroule) et il appartenait aux joueurs de l’aider à réparer son véhicule à moteur emblématique, le Quartz Regalia, afin qu’il puisse rentrer chez lui. .

G/O Media peut toucher une commission

Chaque fois que l’événement, introduit pour la première fois en 2019, revient dans Final Fantasy XIV, il débloque plusieurs objets spéciaux sur le thème de Final Fantasy XV. La tenue décontractée entièrement noire de Noctis, par exemple, est récompensée lorsque vous terminez la courte série de quêtes de l’événement, mais si vous souhaitez compléter l’ensemble avec la coiffure et l’automobile du prince (qui dans FFXIV fonctionne comme une monture à quatre places), vous devrez vous rendre dans un casino connu sous le nom de The Gold Saucer.

Aidez-moi, cette voiture est énorme.Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Oui, c’est comme ça que j’ai été aspiré dans le monde des jeux d’argent de Final Fantasy XIV.

Le Gold Saucer est un palais de diversions, qui paient toutes dans une devise unique connue sous le nom de Manderville Gold Saucer Points (MGP). Vous pouvez participer à des courses de Chocobo, par exemple, ou à des quêtes de saut de style Maple Story. Il existe plusieurs loteries, dont certaines promettent d’énormes récompenses MGP. Le casino organise même régulièrement des tournois pour Triple Triad, le jeu de cartes de Final Fantasy VIII. C’est un endroit vraiment cool que je commence à peine à apprécier.

Cela dit, tout cela n’est rien en comparaison du MGP qui est à gagner dans le Fashion Report, un défi hebdomadaire pour trouver des vêtements qui correspondent étroitement aux thèmes présentés par l’organisateur du concours, un PNJ nommé Masked Rose. Chaque mardi, Masked Rose vous propose un nouveau défi de mode avec de vagues exigences comme des gants « vagabonds » ou quelque chose d’« avant-gardiste » pour vos pieds, et c’est aux joueurs de Final Fantasy XIV de comprendre ce qu’il veut dire et de construire une tenue unique.

Il est possible de gagner jusqu’à 60 000 MGP grâce au Fashion Report et un peu d’aide de Kaiyoko Star, un utilisateur de Reddit qui publie des solutions Fashion Report tous les vendredis. Grâce aux découvertes de Kaiyoko, j’ai ajouté de manière fiable des dizaines de milliers de MGP à mes coffres chaque semaine, ce qui a grandement aidé ma quête pour acheter une monture Regalia pour son prix demandé de 200 000 MGP. Mais une fois que j’ai eu la voiture en ma possession, j’ai eu l’impression que c’était creux. L’avais-je vraiment mérité ? J’ai essayé de le faire voler plusieurs fois, mais je suis rapidement revenu à mon fidèle Chocobo.

Comme je viens juste de commencer, je n’étais pas là pour l’âge sombre du lancement initial de Final Fantasy XIV et sa renaissance ultérieure sous le producteur bien-aimé Naoki Yoshida. J’ai regardé des vidéos YouTube pendant mon temps libre pour en savoir plus sur cette période, en particulier le merveilleux documentaire Noclip sur la façon dont le MMO a été redémarré.

À un moment donné, l’animateur Danny O’Dwyer explique comment les joueurs se sont réunis pour former un mur de Goobbues (représenté dans la vidéo ci-dessus) dans l’une des principales villes du jeu alors que le monde d’origine touchait à sa fin cataclysmique. Je suis immédiatement tombé amoureux des gros monstres à l’air stupide, et vous pouvez probablement voir où cela se passe.

Alors que j’étais déçu de découvrir que ces montures originales de Goobbue ne sont plus disponibles, j’ai vite appris que la variante Laurel Goobbue est toujours offerte en récompense pour le renforcement de votre relation avec une tribu Beast – c’est ainsi que FFXIV fait référence aux races non jouables, qui genre de suce, connu sous le nom de Sylphes. Tout ce que vous avez à faire est de terminer de petites quêtes quotidiennement, en faisant essentiellement un travail de grognement pour les fées jusqu’à ce qu’elles pensent que vous êtes cool. Finalement, ils pensent que vous êtes assez cool pour vous permettre d’acheter une corne de Laurel Goobbue, ce qui ajoute cette charmante créature à votre suite de montures.

Après plusieurs jours passés à terminer fidèlement ces quêtes de la tribu des bêtes, gagner ma Laurel Goobbue était bien plus un accomplissement que de simplement suivre les instructions d’habillage de quelqu’un. J’apprécie l’effort de la communauté pour résoudre le Fashion Report chaque semaine, bien sûr, mais aider le Sylphe était un moyen spécial de m’impliquer davantage dans le monde de Final Fantasy XIV, même si les missions elles-mêmes n’étaient pas si amusantes. ou convaincant.

Je me détends avec mon Goobbue.Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Et sérieusement, regarde le gars. Il a un bouton d’éternuement dédié et tout. Qu’il est mignon!

Parfois, il ne s’agit pas d’avoir les vêtements les plus cool ou la monture la plus folle. J’ai trouvé une joie simple à chevaucher mon glorieux Goobbue de quête en quête. C’est peut-être à cause du travail supplémentaire que j’ai fait pour l’avoir, ou peut-être que j’aime simplement traiter les choses traditionnellement laides avec tout l’amour et le respect accordés à leurs homologues les plus esthétiques.

Je suis sûr que les futures mises à jour nous offriront plus de superbes montures, mais je ne me vois pas abandonner mon Goobbue de si tôt.