FFXIV Endwalker démarre fort malgré de longues files d’attente de connexion

L’une des premières zones que vous visitez dans l’extension Endwalker de Final Fantasy XIV est l’île tropicale de Thavnair. Les habitants de Thavnair peignent leurs bâtiments dans des couleurs vives, des combinaisons de bleus, rouges, jaunes et violets. C’est l’un des plus beaux paysages que j’ai rencontrés dans un jeu vidéo.

Trois niveaux, un donjon tortueux et de nombreux combats plus tard, vous vous retrouverez à Ilsabard au nord-ouest, qui abrite l’empire Garlean. L’Empire a été l’une des plus grandes menaces de Final Fantasy XIV depuis le tout début, une nation construite sur une puissante technologie magique, également connue sous le nom de Magitek. Mais l’Empire Garlean n’est plus ce qu’il était. Les machinations du maléfique Zenos yae Galvus ont laissé la capitale de Garlemald en ruines.

Il n’y a pas de couleur dans cette ville en ruines. C’est tout en métal gris foncé et en frêne, entouré de neige blanche sale. Les survivants du chaos se rassemblent dans une gare souterraine, essayant de rester au chaud et de se nourrir face à une situation désespérée.

Un instant, vous êtes dans un paradis tropical lumineux et coloré où la vie est chérie et célébrée. Le suivant, vous marchez avec une petite armée au cœur du désespoir. C’est Final Fantasy XIV : Endwalker.

Bien sûr, avec plus de 25 millions de joueurs actifs, il y a de fortes chances que vous sachiez déjà tout cela car vous jouez déjà au jeu. Vous avez probablement été devant moi dans les 4 000 files d’attente dans lesquelles je me suis retrouvé chaque soir depuis le lancement de l’extension en accès anticipé vendredi dernier. Je ne sais pas pour vous, mais les files d’attente de connexion ne me dérangent pas tellement. Les développeurs nous ont prévenus. Je suis tombé dans le rythme d’entrer dans la file d’attente, de commencer à regarder quelque chose sur Hulu, puis d’oublier que je suis dans la file d’attente jusqu’à ce que le jeu me connecte, puis inactif me déconnecte 30 minutes plus tard et je dois tout recommencer .

C’est peut-être pour cela que je ne suis que de niveau 85, alors que d’autres ont déjà atteint le nouveau niveau maximum de 90. Eh bien, une partie de la raison. J’ai passé un peu de temps à essayer de niveler le Reaper, qui, avec Sage, est l’un des deux nouveaux emplois ajoutés dans l’extension. En tant que travail de dégâts, c’est bien si un peu seigneurial, avec la faux et le compagnon créature du vide.

N’y touchez pas, c’est maléfique ! Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

En fin de compte, je suis retourné jouer à un danseur, le revendeur de dégâts agile et élégant introduit dans l’extension précédente de Final Fantasy XIV. N’en déplaise aux faucheurs, je me sens juste à l’aise dans des vêtements légers qui lancent la magie de la danse avec mes lames tourbillonnantes. Je préfère être un danseur confiant qu’un faucheur débutant. Peut-être que je reprendrai la faux plus tard.

C’est l’une des joies de FFXIV, la possibilité de jouer comme vous le souhaitez. Soyez un aventurier. Soyez un cueilleur. Soyez un artisan. Dansez, poignardez, récoltez, soignez, tankez. Jouez avec des amis ou, si vous vous sentez antisocial, emmenez un groupe de personnages non-joueurs dans un donjon. Jouez directement jusqu’au niveau 90, ou n’atteignez que le niveau 85 parce que vous vous endormez en regardant NCIS en attendant dans la file d’attente.

J’ai du mal à dire ce que j’aime le plus chez Endwalker jusqu’à présent. L’histoire est excellente, réunissant de vieux amis des trois extensions précédentes pour la grande finale de l’arc Hydaelyn-Zodiark qui a commencé il y a longtemps dans A Realm Reborn. Il y a un bon équilibre entre les moments dramatiques de danger mortel et les moments calmes à travers l’intrigue avec les personnages que nous avons appris à connaître et à aimer au cours des huit dernières années. Les extrémités libres sont attachées, les points de l’intrigue plus anciens sont revisités. Il y a beaucoup de services de fans du genre que vous ne pouvez obtenir que d’un jeu qui dure depuis la part du lion d’une décennie.

L’extension est magnifique, qu’elle représente les collines peintes de Thavnair ou les ruines de Garlemald. La musique, comme toujours, est exquise. Bien que je n’aie pas encore rencontré un air aussi percutant que le thème Rak’Tika Greatwood de Shadowbringers, j’ai été complètement charmé par la musique qui joue à Thavnair pendant la journée. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez un échantillon de chien aboyer. Je ne peux m’empêcher d’aboyer.

Ce n’est pas que du soleil et de la musique de chien qui aboie. Certaines des nouvelles quêtes d’Endwalker sont tout simplement mauvaises. Il y a des quêtes où vous devez être suivi à travers la ville par des PNJ, incapables de vous téléporter sans avoir à recommencer toute la quête. Les quêtes où vous devez suivre un personnage qui continue de se retourner pour voir s’il est suivi toutes les 30 secondes sont particulièrement ennuyeuses. Le pire de tout, c’est une quête dans la région de Garlemald c’est juste, grrrr ça me rend tellement fou. Sans rien gâcher, la quête vous met aux commandes d’un autre personnage et n’explique pas du tout ce que vous devez faire très bien. Vissez cette quête dans son visage de quête stupide.

Sinon, je passe un agréable moment à me frayer un chemin à travers Endwalker. À mi-parcours, l’extension donne l’impression de se préparer à une finale épique. Je sais qu’il y a beaucoup de mises à jour à venir avant que l’histoire ne soit vraiment terminée, mais j’ai l’impression que je vais définitivement vers une sorte de fin ici. Je suis tellement intrigué de voir ce qui se passe que je pourrais juste me lancer dans une course.