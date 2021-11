FFXIV Endwalker obtient une nouvelle bande-annonce et la date de sortie du 7 décembre

Image : Square Enix

Initialement prévu pour sortir plus tard ce mois-ci, Final Fantasy XIV: Endwalker, la plus grande extension du MMORPG Square Enix à ce jour, arrivera quelques semaines plus tard, le 7 décembre. C’est parce que le réalisateur Naoki Yoshida et le reste de l’équipe de développement veulent lancer le nouveau contenu sans casser le jeu.

Yoshida, un vétéran de Square Enix depuis 17 ans, a écrit dans l’annonce que c’était la première fois qu’il reportait quelque chose qui avait déjà une date de sortie, mais que c’était nécessaire étant donné l’ambition d’Endwalker.

« [W]Nous sommes restés fermement résolus à nous adapter aux plus petites nuances et à garantir que notre écriture couvre même les points les plus fins de l’histoire vaste et complexe qui s’est déroulée ces 11 dernières années depuis le FFXIV original pour garantir que tout le monde puisse profiter pleinement de son aventure dans Endwalker », il a écrit. « Malheureusement, cela a eu pour conséquence que nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous avons réduit le temps requis pour les contrôles d’assurance qualité finaux en raison de ce temps consacré à des améliorations supplémentaires. »

Le directeur de FFXIV a poursuivi :

À ce rythme, il y avait un plus grand risque que nous atteignions la date de sortie sans garantir la « stabilité » comme une forme de qualité, et pour cette raison, j’ai décidé de reporter la sortie à ce moment-là. Comme nous anticipons également de grandes quantités de congestion dans tous les mondes du jeu, j’ai pensé que même à cet égard, il ne serait pas juste pour nous de publier l’extension tout en manquant de « stabilité » adéquate. Je suis vraiment désolé.

C’est un retard incroyablement mineur, mais Yoshida s’est quand même profondément excusé, semblant même avoir les larmes aux yeux lors d’un livestream annonçant la nouvelle.

Square Enix a également présenté en avant-première davantage de ce qui se passe dans Endwalker et les correctifs ultérieurs du jeu dans la dernière lettre en direct de plusieurs heures. Voici le nouveau calendrier des contenus à venir :

3 décembre – Mise en ligne du patch 6.0 et Endwalker Early Access. 7 décembre – Lancement officiel d’Endwalker. 21 décembre – Le patch 6.01 et un nouveau raid Pandaemonium sont mis en ligne. 4 janvier – Sortie du patch 6.05 aux côtés d’un nouvel équipement, des pierres tombales allagoises et de la version sauvage du raid Pandaemonium.

Yoshida a également révélé de nouvelles coiffures Viera, des modifications apportées à la collecte de ressources et à l’artisanat, ainsi qu’un mini-jeu de chasse sous-marine remanié. Les joueurs n’auront pas à chronométrer leurs coups pour harponner le poisson. De plus, d’autres quêtes de rôle sont en cours.

FFXIV est sorti à l’origine en 2010 et a été un désastre complet. Square Enix a continué et trois ans plus tard, il a lancé une version redémarrée du jeu appelée A Realm Reborn. Des dizaines de correctifs et trois extensions majeures plus tard, le jeu est devenu le Final Fantasy le plus rentable de l’histoire de la société. Endwalker est le point culminant de cette décennie et de ce voyage. Je pense que les fans peuvent attendre quelques semaines supplémentaires pour cela.