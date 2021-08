FFXIV: Guide de travail DPS de mêlée

Nous décomposons les revendeurs de dommages de première ligne de FFXIV : NIN, MNK, DRG et SAM.

Les emplois DPS de mêlée dans FFXIV comptent parmi les revendeurs de dégâts les plus puissants du jeu. En mettant l’accent sur un positionnement intelligent et une gestion propre des ressources, Melee DPS dans FFXIV vous donne beaucoup de choses à jouer en plus des combos habituels. Vous avez le choix entre quatre tâches de mêlée. Et ils vont bientôt en ajouter un autre, avec le nouveau Reaper Job qui sortira avec Endwalker plus tard cette année.

Si vous voulez être au premier plan de l’action avec le Tank, nous avons les trucs et astuces pour vous aider ici.

Ninja (NIN)

Le travail Ninja est construit à partir de la classe de base Rogue. NIN a longtemps été un choix populaire pour le contenu de raid grâce à son large kit utilitaire et bien sûr, la capacité Trick Attack; une attaque de mêlée qui applique un debuff de 10 secondes à la cible qui augmente tous les dégâts subis de 10%. Ce qui en fait l’un des buffs de groupe les plus puissants du jeu. Cela dit, NIN demande encore du travail pour obtenir les dégâts élevés de certains des autres choix DPS disponibles. Une classe ARR de base solide qui a beaucoup de complexité pour défier le fan de MMO chevronné.

Astuces Ninja

Le timing de vos rotations est important pour NIN, gardez Huton éveillé à tout moment. Cela signifie utiliser votre capacité Armor Crush après que Huton tombe en dessous de 40s N’oubliez pas que 40% de vos dégâts sont concentrés dans vos fenêtres d’éclatement, préparez et construisez vos rotations autour de ces fenêtres 15s pour maximiser vos dégâts. Apprenez à optimiser vos capacités autour de vos temps de mise à mort. Connaître un temps de mise à mort approximatif pour un boss peut vous aider à maximiser le nombre de récupérations que vous pouvez réduire au cours d’un combat. N’oubliez pas vos récupérations défensives. Shade Shift, Second Wind et Bloodbath sont tous d’excellents outils que vous pouvez utiliser pour rester dans la mêlée pendant les zones d’effet pour une perte de santé très minime. (N’oubliez pas de dire à votre guérisseur que vous le ferez !) Priorité à la fusion des matières ; Coup critique > Coup direct > Détermination > Vitesse de compétence

Consultez un guide complet du travail NIN sur SaltedXIV.

Moine (MNK)

Construits à partir de la classe de base pugiliste, les moines sont votre artiste martial standard. Bien que simple à travers ses premiers niveaux, MNK est une classe DPS difficile à maîtriser qui consiste à maintenir les buffs et à assurer un positionnement pour un maximum de dégâts. L’extension Shadowbringers a apporté des modifications indispensables à la disponibilité de “Greased Lightning” de MNK, facilitant ainsi la préservation des piles de buffs entre les rencontres. MNK est un excellent choix pour les joueurs qui aiment rester au cœur des combats du début à la fin.

Conseils de moine

Les positionnels sont votre bénédiction et votre malédiction en tant que MNK. Toutes vos compétences de combo principales font plus de dégâts lorsque vous attaquez par le dos ou le flanc d’un Dragon Kick ennemi et que les Twin Snakes appliquent un buff, une fois que vous avez ouvert avec eux. De même, Demolish applique un debuff de 18s à un ennemi Essayez de maximiser votre positionnement en regroupant vos combos et en utilisant deux compétences de flanc ou deux compétences arrière avec votre ouvreur Mantra est un buff pratique qui augmente la guérison entrante pour vous et les membres du groupe dans les 15 yalms en 10 %, n’ayez pas peur de le gifler si vous pensez que l’équipe a besoin d’un boost de guérison. Priorité de fusion de matérias ; Vitesse de compétence > Coup critique > Coup direct > Détermination

Vous n’aurez qu’à combiner suffisamment de vitesse de compétence pour obtenir 6 GCD pendant l’équilibre parfait, donc une fois que vous avez plafonné cela, passez à vos autres priorités

Consultez un guide complet du travail MNK sur SaltedXIV.

Dragon (DRG)

Un acrobate tape-à-l’œil brandissant une arme d’hast, le Dragoon succède à la classe de base Lancer. En mettant l’accent sur les longs combos et les attaques de saut chronométrées, le style de jeu et la conception des personnages de DRG s’inspirent fortement de l’esthétique du dragon de l’extension Heavensward et leurs animations de combat sont parmi les plus étonnantes du jeu. Mais à part les éléments visuels, DRG a une certaine réputation en matière de style de jeu. (Soyez prêt à répondre à Floor Tank.) Leurs rotations ont reçu un peu de traitement avec ShB, ce qui rend la sensation plus douce, mais un saut ou un flip mal positionné peut être un désastre. Mais lorsqu’il est exécuté correctement, DRG est un ajout très percutant à n’importe quel groupe.

Conseils de dragon

Allez-y et démapper Piercing Talon de votre barre de raccourcis, la compétence a été utilisée de manière limitée depuis la sortie de ShB. Consultez les guides de contenu pour voir s’il y a une raison pour laquelle vous pourriez en avoir besoin pour un combat. (Il n’y en a probablement pas.) Comme MNK, les positions sont importantes pour un DRG. Vous voudrez utiliser Fang and Claw sur le flanc et Chaos Thrust et Wheeling Thrust à l’arrière Contrairement aux autres emplois de mêlée, DRG est assez statique. Comme de tels timings sont cruciaux pour que vous puissiez atterrir vos combos, restez conscient de votre environnement et esquivez les attaques et les AOE pour éviter de jouer à Floor Tank pour tout le devoir. Gardez à l’esprit que l’animation se verrouille sur vos actions de saut. High Jump, Spineshatter Dive, Dragonfire Dive et Stardiver ont tous des longueurs considérables pour leurs verrous d’animation. Priorité de fusion des matériaux ; Coup critique > Coup direct > Détermination > Vitesse de compétence

Consultez un guide complet du travail DRG sur SaltedXIV.

Samouraï (SAM)

Le travail de samouraï est disponible à partir du niveau 50 et est le travail DPS le plus ciblé du jeu. Alors que la plupart des classes DPS apportent une certaine utilité de fête, SAM est un pur revendeur de dégâts. En mettant l’accent sur la création de ressources et les dépenses de rotation, le style de jeu du SAM est aussi fluide que son homonyme. Une classe dynamique qui peut infliger certains des dégâts les plus élevés à cible unique, SAM est un choix parfait pour ceux qui souhaitent se concentrer exclusivement sur l’aspect DPS des combats.

Conseils de samouraï

Le système de création de ressources et de combo de SAM peut être un peu écrasant au début. Compléter les combos GCD génère Sen, tandis que Kenki est généré par toutes les compétences GCD ainsi que la compétence oGCD Ikishoten. Sen est ce que vous devez construire pour utiliser les mouvements Iaijutsu, Kenki est utilisé pour exécuter vos mouvements Hissatsu. Le mouvement est important pour SAM, mais leurs positions sont un peu plus clémentes que MNK et DRG. Augmentez votre mobilité encore plus loin en vous positionnant entre le flanc et l’arrière afin que vous puissiez facilement éviter vos combos Guren et Senei sont d’excellents oGCD qui contiennent beaucoup de puissance, incorporez-les dans vos ouvreurs pour maximiser vos dégâts Vous pourriez vous retrouver à jouer avec votre équipement plus que SAM, la flexibilité de la classe signifie souvent l’optimisation de votre construction pour différents contenus afin d’en tirer le meilleur parti. Priorité Materia Melding; Vitesse de compétence > Coup direct/coup critique > Détermination

Consultez un guide complet du travail SAM sur SaltedFFXIV.