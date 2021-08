FFXIV: Guide de travail Magic DPS

ESTNN couvre toutes les bases de Magical DPS dans FFXIV : BLM, SMN, RDM et BLU bonus !

Que vous souhaitiez utiliser la puissance des éléments à portée de main, invoquer des spectres de dieux pour vous aider ou lancer vos sorts tout en capturant, les cours Magic DPS de FFXIV ont beaucoup à offrir aux fans de cours de casting.

Avec certains des plus gros sorts infligeant des dégâts et une grande polyvalence dans leurs boîtes à outils, Magic DPS Jobs offre aux joueurs de nombreux mouvements flashy et des aides utiles pour garder le jeu intéressant.

Mage noir (BLM)

Le Job qui fait suite à la classe de base Thamaturge, les Black Mages sont les maîtres élémentaires du jeu. Faire exploser les ennemis avec des sorts de feu ou de glace qui ont un puissant coup de poing. Le plus gros inconvénient du BLM est vraiment celui dont souffrent la plupart des classes de casting – un manque de mobilité. Cependant, en prêtant attention aux marqueurs et à l’environnement, un BLM peut placer des lignes ley efficaces. BLM est resté pratiquement inchangé, ShB n’apportant que l’ajout de la maîtrise de l’aspect, leur permettant de basculer gratuitement entre leurs capacités Astral Fire / Umbral Ice tant qu’ils gardent la ressource de maîtrise empilée. Si vous recherchez une classe de casting qui a beaucoup de la sensation traditionnelle de la magie de la portée et des sorts, BLM est un excellent choix.

Conseils de mage noir

Le diaporama est votre ami – essayez de chronométrer vos mouvements pendant que le lancement de votre sort se résout pour vous donner un peu d’avantage. Transposez la possibilité de passer à Umbral Ice pour reconstituer votre MP. Habituez-vous au temps qu’il vous faut pour épuiser et construire votre MP afin que vous ayez une bonne idée de la façon de garder votre GCD en marche BLM possède l’une des meilleures boîtes à outils AoE du jeu, il a un style de jeu fluide permettant adaptation facile aux rencontres. L’utilisation de Swiftcast sur vos capacités Flare vous aidera à gérer la disponibilité de votre GCD. Vitesse des sorts > Coup critique/coup direct > Détermination

Spell Speed ​​affecte le temps qu’il vous faut pour lancer, il est donc toujours bon de l’avoir à un niveau confortable, passez à vos autres priorités de fusion une fois que vous êtes satisfait des temps d’incantation

Trouvez un guide complet pour le travail BLM sur Akhmorning.

Invocateur (SMN)

Le travail d’invocateur, comme SCH, se construit à partir de la classe de base de l’arcaniste. Le travail « animal de compagnie » de FFXIV, SMN a trois animaux de compagnie de style différent qu’ils peuvent parcourir, leur donnant la possibilité d’infliger des dégâts supplémentaires à une ou plusieurs cibles, ou même de tanker un peu d’aggro à la rigueur. En plus de leurs animaux de compagnie, SMN dispose d’une large gamme de sorts utilitaires et de DoT qui offrent une synergie avec leurs animaux de compagnie, augmentant leur impact global dans un combat. Si vous êtes fan de micro-gestion, SMN est fait pour vous. Il y a beaucoup à faire entre vos invocations, les DoT, la création de ressources et les mécanismes de combat. Shadowbringers a beaucoup fait pour renforcer le SMN et son efficacité dans le contenu final du jeu, y compris une nouvelle super-invocation, Demi-Phoenix, qui peut offrir un groupe de 20 secondes de guérison au fil du temps (HoT). Bien que ce soit l’un des métiers les plus compliqués à maîtriser, SMN est un choix très gratifiant.

Conseils d’invocateur

SMN met l’accent sur les DoT dans les premiers niveaux, alors incluez-les dans votre ouverture et assurez-vous de garder votre Miasma et votre Bio actifs sur les foules. Au fur et à mesure que la classe atteint son plafond, l’importance de la disponibilité du DoT diminue quelque peu et vous voudrez peut-être utiliser l’une de vos invocations comme ouvreur. SMN apporte beaucoup d’utilité à la fête avec des sorts comme Addle, Devotion et bien sûr Resurrection. Assurez-vous de les éliminer lorsque la situation l’exige. Les transes réduiront le temps d’incantation de base de vos sorts de 2,5 s. Dreadwyrm Trance (DWT) a une durée de 15 secondes, tandis que Firebird Trance (FBT) a une durée de 20 secondes. DWT mène le SMN dans sa phase Bahamut, tandis que FBT mène dans sa phase Phoenix. La rotation idéale entre les transes et les phases est un cycle de 2 minutes. Utilisez souvent vos oGCD pour vous donner des stacks de flux d’éther, un drain d’énergie pour des cibles uniques et un siphon d’énergie pour une priorité de fusion de 3 ou plus ; Coup critique > Coup direct > Détermination > Vitesse du sort

Trouvez un guide complet pour le travail SMN sur Akhmorning.

Mage Rouge (RDM)

La classe de casting de combat, Red Mage sont des duellistes flashy qui lancent des sorts ainsi que des coups d’épée. Disponible au niveau 50 avec l’extension Heavensward, RDM se concentre sur un style de jeu équilibré de construction de ressources. Utilisant à la fois du mana noir et blanc, RDM dispose d’un large arsenal de sorts qu’il peut lancer sur ses adversaires à distance. Une fois que leur jauge de ressources est pleine, cependant, un RDM se lance dans la bataille avec un jeu d’épée florissant. Des ennemis dévastateurs avec des attaques de dégâts suralimentées. Ils fournissent également une utilité indispensable à un groupe avec une compétence qu’ils peuvent utiliser pour guérir et augmenter. ShB a vu des changements AoE bienvenus pour la boîte à outils de casting de RDM, et quelques bricolages avec les coûts de capacité. Malgré le manque de mises à jour, RDM est toujours dans un endroit fantastique et l’un des emplois les plus polyvalents de FFXIV.

Conseils de mage rouge

Spamez votre Embolden pour permettre à une plus grande partie de l’éclatement de votre groupe de s’intégrer dans les fenêtres de buff des mouvements des autres membres du groupe comme Trick Attack ou Technical Finish Essayez de garder votre mana noir et blanc à environ 30 points l’un de l’autre pour garder votre jauge de mana équilibrée Cast Vercure pendant votre temps d’arrêt pour vous permettre de commencer des combats de boss avec un sort Dualcast Vous pouvez utiliser Swiftcast pour pêcher des procs supplémentaires de priorité Verstone et Verfire Materia Meling; Coup critique > Coup direct > Détermination > Vitesse du sort

Trouvez un guide complet pour le travail RDM sur Akhmorning.

Bonus : Mage bleu

Blue Mage est un travail limité, principalement axé sur le jeu en solo. Mais c’est toujours un plaisir. De plus, lorsqu’il s’agit de nettoyer le contenu d’un jeu plus ancien, un BLU est souvent un ajout bienvenu à la fête.

BLU imitent les capacités des ennemis qu’ils battent. Il y a plusieurs monstres dans le jeu dont les capacités BLU peuvent voler. Mais, BLU n’est pas un travail de niveau maximum ; plafonner à 70 signifie qu’il n’est pas possible de les utiliser en fin de partie ou en contenu PvP. Cela dit, ils constituent une classe de saveurs amusantes et ne valent en aucun cas la peine d’être explorés.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le jeu d’un BLU dans notre guide ici !