FFXIV : Guide des tâches DPS à distance

ESTNN décompose les bases des travaux DPS à distance de FFXIV; BRD, MCH et DNC.

Contrairement aux tâches DPS de mêlée, les DPS à distance traînent sur les lignes arrière. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’apportent pas grand-chose. Les travaux DPS à distance dans FFXIV sont parmi les plus flexibles et mobiles du jeu. Si le jeu réactif et rapide est votre jam, vous êtes au bon endroit.

Nous vous expliquerons exactement ce que chacun a à offrir, ainsi que quelques conseils pour tirer le meilleur parti de toute cette utilité et de ce mouvement.

Barde (BRD)

Le dernier de nos principaux emplois ARR, Bard s’appuie sur la classe de base Archer et se concentre sur les attaques à distance avec un arc et des chansons qui augmentent les dégâts et la défense de leurs alliés. L’un des plus gros bonus de BRD est son vaste arsenal de capacités de lancement instantané, ce qui lui donne beaucoup de mobilité. Cela en fait le choix idéal pour les missions et les raids où les mécaniciens nécessitent une interaction avec l’environnement. Les Shadowbringers n’ont pas apporté beaucoup de changements pour BRD, mais cela a considérablement augmenté leurs dégâts bruts, ainsi que reçu une nouvelle capacité de plafond – Apex Arrow, qui inflige des dégâts à plusieurs ennemis en ligne droite.

Conseils de barde

Always Be Casting et BRD vivent et meurent grâce à ses buffs et beaucoup de leurs chansons déclenchent leurs minuteries GCD. Évitez à tout prix d’être sans chanson ! BRD est fortement façonné par RNG, il n’a pas du tout de combos GCD et à la place, son objectif principal est de répondre aux procs et de gérer votre temps de disponibilité DoT et Song Always DoT tout et utiliser Iron Jaws pour réappliquer vos deux DoT à la fois pour une efficacité maximale BRD est l’une des classes DPS les plus mobiles du jeu, profitez de votre capacité à vous repositionner tout en infligeant des dégâts et en soulageant la priorité de fusion de matérias des soins ; Coup critique > Coup direct > Détermination > Vitesse de compétence

Machiniste (HME)

Machinist est un autre choix de DPS à distance disponible pour les joueurs à partir du niveau 50. Le travail se concentre sur l’utilisation de technologies de type tourelle et d’armes à feu pour apporter des balles et des balles sur le champ de bataille. Comme BRD, ils apportent beaucoup de mobilité et d’utilité à une fête. Leur capacité à invoquer des machines magitek sur le terrain peut fournir un coup de pouce bien nécessaire aux dégâts dans les roulettes et les raids. Shadowbringers a vu d’énormes remaniements pour MCH, notamment en se débarrassant des éléments RNG. (Au revoir Gauss Barrel ! Bonjour munitions illimitées !) Les changements ont rendu le style de jeu de MCH beaucoup plus raffiné que les précédents expacs. Si vous recherchez une sensation similaire à BRD mais qui s’inspire de la saveur magitek du jeu, MCH est un excellent choix qui produit des dégâts toujours élevés.

Conseils de machiniste

Comme BRD, vous êtes un travail très mobile, alors profitez-en et utilisez généreusement vos oGCD comme Gauss Round et Ricochet. Essayez de ne pas économiser plus d’une charge de chaque charge. Les dégâts de votre reine de l’automatisation s’échelonnent avec votre jauge de batterie et reflètent tous les buffs qui vous affectent actuellement, à l’exception de Dragon Sight. Concentrez donc son utilisation dans les fenêtres de buff de raid. Vous pouvez utiliser le lance-flammes pendant votre temps d’arrêt pour pêcher une tique, ce qui la rend plus forte que Spread Shot. Un bon choix d’optimisation si votre mouvement est restreint pour une raison quelconque La règle générale de l’AoE est Bioblaster pour 2 cibles ou plus et Auto Crossbow, Spread Shot pour 3 cibles ou plus Priorité de fusion de matérias ; Coup critique > Coup direct/Détermination > Vitesse de compétence

Danseur (DNC)

Introduit dans Shadowbringers, Dancer est une classe de combat à distance brandissant un chakram avec un mécanisme de combo distinctif. DNC a deux rotations florissantes, où vos mouvements principaux ont 50% de chances de déclencher vos capacités de combo. Ces capacités sont ensuite réinjectées dans la plume quadruple du DNC, une ressource pouvant s’empiler jusqu’à 4 et utilisée pour déclencher des capacités spéciales de dégâts à cible unique et AOE. En plus de leur style de jeu intéressant, DNC a également accès à des buffs innovants ; y compris leur partenaire de danse, un mécanicien qui leur permet de se rendre eux-mêmes et un membre sélectionné du groupe plus efficaces pour réparer les dégâts. Le système peut être un peu écrasant au début, mais une fois que vous entrez dans le flux de la mécanique et du style de jeu, DNC dispose d’un kit efficace qui en fait un choix solide dans le contenu de fin de jeu.

Conseils de danseur

Comprenez comment et quand exécuter vos pas de danse. Effectuer le bon nombre d’étapes détermine les dégâts que votre coup de grâce inflige à votre cible principale. Les mouvements de finition des DNC sont parmi les plus puissants du jeu, vous ne voulez donc pas les gâcher. Utilisez-les dans le cadre de votre pré-tirage, puis à nouveau pour actualiser le buff de finition standard lorsqu’il tombe. Le buff d’esprit peut donner un coup de pouce à votre jauge Fourfold Feather chaque fois que votre partenaire de danse décroche des sorts et des compétences d’armes. Chaque coup réussi avec un proc a 50% de chances de vous rapporter une plume qui déverrouille vos mouvements de Fan Dance. La jauge Fourfold Feather peut contenir jusqu’à quatre Feathers, faites de votre mieux pour les conserver lorsque vous et votre partenaire de danse serez améliorés par votre priorité Finishing Steps Materia Melding; Coup critique > Coup direct > Détermination > Vitesse de compétence

