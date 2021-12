FFXIV MMO établit un nouveau record sur Steam avec plus de 90 000 utilisateurs actifs

Image : Square Enix

Final Fantasy XIV a peut-être près d’une décennie (ou plus d’une décennie si vous comptez la version originale sortie en 2010), mais le MMORPG est plus populaire que jamais. Après la sortie en accès anticipé de sa dernière extension très attendue, Endwalker, FF XIV a établi un nouveau record de joueurs actifs sur Steam atteignant 90 000 plus tôt dans la journée.

Et il est probable qu’au cours des prochains jours, ce record soit brisé à mesure que de plus en plus de joueurs se connectent.

La nouvelle extension de Final Fantasy XIV n’est même pas encore officiellement sortie, mais pour les personnes qui l’ont précommandée, elles ont pu se lancer à partir d’hier via une version en accès anticipé. Un peu plus de 24 heures plus tard, FFXIV a établi un nouveau record de joueurs actifs selon SteamDB.

Capture d’écran : SteamDB / Kotaku

Au moment où j’écris ceci, FFXIV compte actuellement 91 699 joueurs sur Steam. Le précédent record pour les joueurs de pointe a été établi en juillet et était d’un peu plus de 67 000. Encore plus impressionnant, comme l’a remarqué PCGamesN, est le fait que depuis juin de cette année, le MMO populaire a plus que doublé sa base de joueurs actifs sur Steam. À l’époque, le nombre maximal de joueurs oscillait autour de 41 000.

Bien sûr, la principale raison de l’afflux massif de joueurs est due à une nouvelle extension publiée après des années de croissance et d’expansion de la base de joueurs.

Un autre facteur aidant FFXIV est probablement les récentes allégations d’abus et de harcèlement sexuel à l’échelle de l’entreprise à l’encontre d’Activision Blizzard. Cela a éloigné de nombreux joueurs et streamers de World of Warcraft au cours des derniers mois, ce qui a potentiellement accéléré et déjà réduit la base de joueurs pour le MMO autrefois vénérable de Blizzard.

Et bien que les 91 000 joueurs qui jouent actuellement à FFXIV soient certainement beaucoup, il est très probable qu’une fois Endwalker disponible pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui ont précommandé le jeu, le nombre de joueurs actifs du jeu continuera de monter en flèche, poussant peut-être le MMO au-delà du Seuil de 100 000 joueurs pour la première fois depuis sa sortie il y a près de dix ans.