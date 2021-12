FFXIV prépare des mesures pour lutter contre la surpopulation du serveur Endwalker

Toutes les personnes dans la file d’attente de connexion avant vous. Capture d’écran : Square Enix

Le MMORPG le plus populaire au monde lance sa prochaine grande extension à la fin de cette semaine, ce qui signifie que les serveurs de Final Fantasy XIV sont sur le point d’être martelés. Alors que la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs a empêché Square Enix d’ajouter de nouveaux serveurs pour le lancement d’Endwalker, le développeur prend des mesures pour aider à réduire la congestion sur les serveurs existants et empêcher les joueurs d’attendre trop longtemps pour se connecter, notamment en veillant à ce que les joueurs payants aient la priorité sur les gens. plongeant leurs orteils dedans.

L’accès anticipé à l’extension Endwalker de FFXIV commence à 4 heures du matin heure de l’Est le vendredi 4 décembre. C’est à ce moment-là que les millions de joueurs qui ont précommandé l’extension tenteront de se connecter à des serveurs déjà bondés en raison de l’explosion de popularité dont FFXIV a bénéficié au cours des mois d’été. . Les développeurs de jeux mettent en garde contre la surpopulation à venir dans une lettre à la communauté publiée tard hier soir. Bien que les serveurs actuels aient été optimisés en prévision d’un afflux de nouveaux joueurs et de joueurs de retour, le manque de matériel disponible signifie que Square Enix ne sera pas en mesure d’ouvrir de nouveaux mondes pour faire face au débordement.

L’entreprise a remplacé les serveurs existants par des machines plus performantes, des vitesses de processeur accrues et le nombre de connexions simultanées disponibles sur les serveurs. Ces mesures devraient aider davantage de joueurs à se connecter en même temps, mais cela pourrait également entraîner des problèmes imprévus concernant le matériel serveur plus récent, alors préparez-vous à des turbulences sur le serveur.

Il y aura des files d’attente de connexion. Pour aider à les combattre, Square Enix donne la priorité aux propriétaires du jeu complet sur ceux qui participent à l’essai gratuit en cours de Final Fantasy XIV, donc si vous testez toujours les eaux, c’est le bon moment pour décider si vous voulez vous lancer ou pas. Le message suggère aux joueurs sur des mondes particulièrement encombrés d’utiliser la sous-commande « Visiter un autre serveur mondial » sur l’écran de sélection de personnage, ce qui leur permettra de jouer et de progresser sur un serveur moins encombré jusqu’à ce que les choses se calment.

De nouvelles zones d’extension populaires seront instanciées, ce qui signifie que plusieurs copies de la même zone apparaîtront pour assurer un fonctionnement fluide et réduire le décalage. Les joueurs seront démarrés à partir des serveurs après 30 minutes d’inactivité. Si vous essayez de rester connecté en faisant des choses comme courir automatiquement contre un mur ou en utilisant des macros chronométrées, vous êtes un crétin et personne ne vous invitera à leurs soirées de raid de donjon.

Peu importe ce que Square Enix a préparé, la situation du serveur pour Endwalker va être mauvaise. Tout ce que je peux recommander, c’est d’être patient et de trouver d’autres choses à faire pendant que vous attendez les files d’attente, comme aller sur Twitter et publier une photo de la taille de votre file d’attente afin que tout le monde puisse vous dire quelle est la leur. C’est toutes sortes de plaisir. Rendez-vous à Hydaelyn, j’espère.