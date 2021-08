FGI annonce les lauréats de la « Nuit des étoiles » de cette année – WWD

DEHORS ET ENVIRON (ESPÉRÉMENT): Le simple fait de sortir à l’extérieur peut être une sorte de célébration, mais le Fashion Group International a des projets plus ambitieux pour le retour de son événement «Night of Stars» cet automne.

La nouvelle que le gala devait se tenir en personne était considérée comme une victoire en soi lorsqu’elle a été révélée en mai. Maintenant, les organisateurs détaillent leurs plans de gala tous azimuts.

Prévu pour le 13 octobre à Cipriani South Street à la Casa Cipriani, le 37e tapis rouge annuel est présenté comme “The Evolutionaries”. Les lauréats comprendront un mélange de designers internationaux et d’autres talents entreprenants.

Tommy Hilfiger sera la vedette principale, pour ainsi dire, en tant que récipiendaire du prix Superstar et Lifetime Achievement. Les fondateurs de Monse et le duo créatif d’Oscar de la Renta, Fernando Garcia et Laura Kim, seront honorés en tant qu’« avant-gardes ».

Pour donner un coup de pouce à la célébration, il y aura une pré-fête la veille – la première du genre – le 12 octobre qui sera organisée par Garcia et Kim à la boutique de la Renta sur Madison Avenue. Des billets limités seront disponibles et le rassemblement profitera à la Fashion Group Foundation pour sa mission éducative.

Fausto Puglisi, consultant créatif pour Roberto Cavalli, sera présent lors de la cérémonie annuelle de remise des prix pour recevoir le prix « Fashion Star ». Le spécialiste des soins de la peau de luxe Augustinus Bader, scientifique, médecin et autorité en biologie des cellules souches et en médecine régénérative, est le lauréat Beauté de cette année.

Gabriela Hearst sera récompensée par le prix de la durabilité, tandis que Norma Kamali sera récompensée par le prix des fondateurs. La créatrice a étoffé son portfolio en lançant une collection maison il y a quelques mois.

Le styliste Law Roach, qui a travaillé avec Cardi B, Zendaya, Céline Dion et d’autres célébrités, recevra le prix Fashion Provacateur de FGI. Le prix Retail sera décerné au fondateur de Kith, Ronnie Fieg, qui vend des céréales et des baskets. Et le directeur du marketing et des communications de Mastercard, Raja Rajamannar, recevra le prix Tech and Brand Innovation.

À condition que les problèmes de coronavirus n’entraînent pas de restrictions fédérales, étatiques ou locales substantielles, Night of Stars marquera le premier tapis rouge IRL de FGI en deux ans. Conformément aux restrictions et aux directives du CDC, FGI « enquête sur le présélection pour les vaccinations, les tests sur place et l’entrée sans contact pour s’assurer que nos clients se sentent protégés et vivent la soirée de luxe à laquelle ils sont habitués », selon James D’Adamo, président du conseil d’administration de FGI.

Alors que les organisateurs n’ont pas encore révélé les présentateurs, le dîner annuel a attiré des acteurs puissants de la musique, du divertissement et de la mode au cours des années passées. L’artiste et illustrateur Ruben Toledo a de nouveau créé des illustrations exclusives pour les invitations et un journal commémoratif pour l’événement de la cravate noire.

La présidente et chef de la direction de FGI, Maryanne Grisz, a déclaré : « Au cours d’une année de transformation, d’évolution et d’émotion, nous sommes ravis d’être à nouveau ensemble en tant que communauté. FGI célèbre ces incroyables visionnaires, qui, par leur créativité, leur innovation et leur dynamisme, représentent un véritable leadership, une signification plus profonde autour de l’événement et de la direction que nous prenons en tant qu’industrie.