FGI prévoit d’organiser la “ Nuit des étoiles ” en personne cet automne – WWD

C’EST DANS LES ÉTOILES: Sortez les robes noires. Faites briller les chaussures. Le Fashion Group International tiendra son gala annuel «Night of Stars» en personne cet automne.

Les avantages, les dîners de remise de prix et les galas commencent à montrer des signes de retour. FGI est la dernière organisation à révéler des plans pour revenir à la vraie affaire. Alors que le calendrier social de l’automne dernier était effacé, le FGI a annulé son extravagance annuelle.

Comme c’est le cas pour les organisateurs derrière The Met Gala et l’avantage annuel de Parsons, qui sont prévus pour septembre et juin, respectivement, FGI suivra les dernières directives de sécurité COVID-19.

Le pouvoir des étoiles est toujours acquis à la Nuit des étoiles de FGI, qui célèbre les créatifs du monde entier. Le rassemblement de cette année, le 13 octobre, se tiendra au Cipriani South Street, un bâtiment historique des Beaux-Arts avec un grand espace extérieur pour une grande distance sociale.

La présidente et chef de la direction de FGI, Maryanne Grisz, a déclaré que l’emplacement avait été choisi en partie pour sa terrasse extérieure, afin que «la liste des invités organisée se sente parfaitement à l’aise. Nous sommes impatients de nous embrasser en toute sécurité et de nous connecter à nouveau avec notre communauté Fashion Group et les stars mondiales de la mode, après cette année chargée d’émotion.

La célébration honorera un assortiment de vedettes avec le Trailblazer Award et le Fashion Vanguard One, ainsi que des prix pour la beauté, la durabilité et plus encore. Un porte-parole de FGI a refusé de partager les détails sur qui se rendra sur le podium pour le moment.

Hearst Magazines, International Flavors and Fragrances et Arcade sont déjà à bord en tant que sponsors, et d’autres devraient suivre.

Le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art prévoit de tenir son gala du Met le 13 septembre et la Parsons School of Design de la New School se prépare pour son bénéfice annuel le 15 juin au Rooftop du Pier 17. Ce dernier honorera des talents tels que Travis. Scott, Gabriela Hearst et Kerby Jean-Raymond.