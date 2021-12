Fher de Maná était sur le point de perdre la vie à cause d’une opération chirurgicale | INSTAGRAM

Le chanteur populaire de Maná, Fher Olvera, a eu un changement physique remarquable et ses fans ont été surpris, ils ne s’attendaient pas à ça de lui, il a également été révélé que cet « arrangement » pourrait ne pas être le seul qui a été fait.

Ce 8 décembre remplissait 62 ansIl a traversé une situation de santé critique, tout cela grâce à l’une de ces « corrections » esthétiques, il était même sur le point de perdre la vie lorsqu’une de ces chirurgies s’est compliquée au visage.

D’après des informations partagées dans divers médias, le célèbre musicien aurait voulu arranger un peu son visage pour assister au Latin Grammy 2018, lorsque ses followers et les personnes présentes ont commencé à remarquer qu’il avait apporté un « peu d’aide ».

La procédure a été réalisée en Les anges, Californie, par accident une de ses veines située dans le gorge reçu un Couper, la situation était donc compliquée pour l’interprète populaire de « Papillon Perfide« .

« Cette fois, il allait subir une opération aux yeux et au double menton, mais il a failli mourir parce qu’ils ont coupé une veine. Le médecin a coupé une veine qu’il n’aurait pas dû avoir et ils ont fait environ trois coupures, je pense, dans sa gorge Il saignait. pour arrêter l’opération », a déclaré le chauffeur Monique Noguera, qui était un partenaire du célèbre à l’époque.



Fher de Maná a reçu des commentaires et des opinions sur sa décision.

« Fher n’a pas à se concentrer sur la question physique, alors qu’il est un si grand artiste. Il était sur le point de mourir. J’espère que rien d’autre ne sera fait. Il n’en a pas besoin », a poursuivi la belle animatrice, ceci pour une interview dans La Saga, l’émission d’Adela Micha.

Certains adeptes du groupe et le célèbre chanteur sont en désaccord avec ce type de décisions, beaucoup pensant qu’ils devraient arrêter les choses et être naturels, accepter les années et la vie, les choses qui arrivent ont montré leur désaccord sur les réseaux sociaux.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous ce type d’informations intéressantes, bien sûr, toute nouvelle qui se présente à la manière du célèbre, ainsi que cette curiosité qui s’est révélée, continuera sûrement à donner de quoi parler.