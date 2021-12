FIA: Argument sur le titre de Verstappen ternissant l’image du sport

La dispute sur la fin controversée de la saison de Formule 1 et le titre remporté à Abu Dhabi par Max Verstappen de Red Bull ternit l’image du sport, a déclaré mercredi la FIA au pouvoir.

La Fédération internationale de l’automobile a déclaré dans un communiqué qu' »un exercice d’analyse détaillée et de clarification pour l’avenir » serait effectué.

« Cette question sera discutée et abordée avec toutes les équipes et tous les pilotes pour tirer les leçons de cette situation », a-t-il ajouté.

Le directeur de course de Formule 1, Michael Masi, un officiel de la FIA, a déclenché un tollé pour la façon dont il a mis fin à une période tardive de la voiture de sécurité dans la course de dimanche et a donné un avantage à Verstappen, qui avait ravi des pneus neufs.

Le protocole habituel est que toutes les voitures doublées passent la voiture de sécurité avant la reprise de la course, mais dans ce cas, seules les voitures entre Verstappen et le leader de la course Mercedes Lewis Hamilton, sur des pneus plus anciens, ont été autorisées.

Verstappen a ensuite eu une course claire pour dépasser le septuple champion du monde Hamilton dans le dernier tour de leur bataille pour le vainqueur.

La date limite d’appel de Mercedes approche

Hamilton, le pilote le plus titré du sport, a déclaré à la radio qu’il avait le sentiment que la course avait été manipulée.

Ses fans ont déclaré le pilote volé tandis que d’autres ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la Formule 1 place le divertissement et l’excitation avant l’intégrité sportive.

Mercedes envisage toujours de faire appel, la date limite étant juste avant que Verstappen ne reçoive le trophée du champion à Paris jeudi soir.

🏆 1 jour avant #FIAPrizeGiving2021 En direct sur la page Facebook de la FIA

17h00 CET – Conférence de presse des champions de la FIA

21h CET – Cérémonie de remise des prix FIA #StayTuned pic.twitter.com/GkfEfMYHYE – FIA (@fia) 15 décembre 2021

La FIA a déclaré qu’il y avait eu « un malentendu important » et que l’argument « ternissait l’image du championnat » et la « célébration en bonne et due forme » du premier titre de Verstappen et de la huitième couronne des constructeurs consécutive de Mercedes.

Il a ajouté qu’il souhaitait clarifier les règles aux participants, aux médias et aux fans « pour préserver la nature compétitive de notre sport tout en assurant la sécurité des pilotes et des officiels ».

« Ce n’est pas seulement la Formule 1 qui peut bénéficier de cette analyse, mais aussi plus généralement tous les autres championnats du circuit FIA », a-t-il ajouté.

La FIA visait des retours et des conclusions avant le début de la saison prochaine.

Masi, un Australien, n’a pas été mentionné dans la déclaration. (Reportage d’Alan Baldwin)

Déclaration du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIAhttps://t.co/sUEuawIt7h – FIA (@fia) 15 décembre 2021