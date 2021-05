Fiancé de 90 jours: 8 couples qui se sont séparés après leur mariage

Les couples fiancés de 90 jours sont devenus une obsession de la télé-réalité pour certains, principalement parce que le drame coule toujours. C’est en partie parce que les couples traversent toutes sortes de drames pendant le processus de visa K1, et les différences culturelles peuvent conduire à des tensions, et même après le mariage, les choses peuvent s’effondrer. Hé, le mariage est une chose difficile, et en ajoutant tous les autres facteurs auxquels ces couples ont été confrontés, il n’est pas surprenant que les choses tournent au sud.

Alors que certains couples qui ont été fiancés à 90 jours ont parcouru la distance après le mariage, d’autres n’ont pas été aussi chanceux. Qu’il s’agisse d’infidélité, de différences irréconciliables, ou du fait que quelqu’un n’est qu’un «utilisateur» (bravo à Danielle Jbali), de nombreux couples ont terminé leur séjour dans la franchise en dehors de leur moitié. Voici quelques exemples notables, ainsi que quelques mises à jour sur la façon dont les choses se passent pour eux dans le présent.