Fiancé de 90 jours: Heureusement, Asuelu de Ever After montre un nouveau côté étrange, mais est-ce légitime?

Le couple est sorti pour des crêpes, et au milieu de ce qui semblait être la première crêpe d’Asuelu, Kalani a lancé une bombe. Sa sœur, Kolini, venait vivre avec sa famille, ce qui signifiait qu’elle serait à proximité d’Asuelu. Les deux ont eu leur juste part de différends, donc Kalani s’attendait à une réponse négative, mais Asuelu a déclaré qu’il allait bien et qu’il était prêt à aller de l’avant. Il a ensuite fondu en larmes et a dit à Kalani qu’il espérait qu’elle pouvait voir qu’il essayait de changer et de faire ce qu’il fallait, mais Kalani a mentionné plus tard dans un confessionnal qu’elle n’en était pas si sûre.