Fiancé de 90 jours: Jenny et Sumit de The Other Way se marieront-ils?

in

Alors, Jenny et Sumit vont-ils enfin se marier, maintenant ?

“J’ai ma bague de fiançailles que j’ai reçue à la fin de la deuxième saison”, a laissé entendre Jenny. “Je suis censé recevoir plus de bagues aussi. Nous ne dirons pas de quel genre de bagues il s’agit, pas nécessairement le mariage ou quoi que ce soit.”

Elle a conclu: “Vous verrez qu’après tout ce qui s’est passé, nous sommes toujours heureux et ensemble. On croise les doigts pour que tout se passe bien.”

90 Day Fiancé: The Other Way saison trois premières le dimanche 22 août à 20 h sur TLC, avec des épisodes disponibles en streaming tôt le vendredi, exclusivement sur discovery +.