Fiancé de 90 jours, l’arrivée aux États-Unis d’Ariela et Biniyam pourrait être confirmée de la manière la plus folle

Les fans ont partagé des publications sur les réseaux sociaux sur les observations signalées d’Ariela Weinberg et de Biniyam Shibre à New York ces dernières semaines, ce qui n’est pas si inhabituel. Mais maintenant, il semblerait que nous ayons des preuves que ces rumeurs étaient vraies, car Biniyam était l’un des principaux combattants à la tête d’un récent événement MMA amateur à New York, organisé par Flex Fight Series. De plus, Biniyam a en fait remporté le combat contre son adversaire, comme en témoigne la photo d’après-match ci-dessous, qui mettait en vedette Biniyam et Ariela.