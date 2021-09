Fiancé de 90 jours: l’autre façon s’est cassée pourquoi le mariage précédent d’Ariela s’est terminé, et Wow

Ariela Weinberg a expliqué dans un segment confessionnel qu’elle avait épousé Leandro à l’âge de 19 ans et que la fin de leur mariage avait commencé par un déménagement prévu dans l’Indiana qui avait mal tourné. Bien qu’Ariela était sur le point de déménager dans l’État de Hoosier avec Leandro, elle a mentalement inversé le cap et a plutôt choisi de parcourir le monde, même si elle n’était pas très claire à ce sujet sur le front intérieur. Au point où Leandro a expliqué qu’il n’y avait jamais eu de véritable “rupture”, mais qu’Ariela rentrait de moins en moins à la maison jusqu’au moment où, à la dernière minute, elle l’a finalement informé qu’elle ne déménagerait pas dans l’Indiana, et passerait plutôt plus de temps à l’étranger. Au cas où quelqu’un aurait pensé que les “objectifs de voyage” étaient une raison étrange pour demander le divorce, nous savons maintenant que le divorce n’a pas eu lieu à l’époque.