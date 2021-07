Fiancé de 90 jours: le casting de la saison 3 de The Other Way révélé, comprend Ariela et Biniyam

Ellie et Victor

Un autre couple qui fait ses débuts dans 90 Day Fiancé: The Other Way Saison 3 est Ellie et Victor, et cela ressemble à une histoire que nous avons déjà entendue, mais avec une torsion. Ellie avait l’intention de quitter sa carrière réussie en Amérique pour vivre la vie insulaire avec Victor à Providencia, mais la route vers cette vie est semée d’embûches avec des allégations de méfiance et de tricherie. Tout cela est passé par la fenêtre lorsqu’un ouragan de catégorie 5 a frappé Providencia, et Ellie a perdu tout contact avec Victor. Désespérée de réponses, elle a expédié, espérant trouver un signe de sa sécurité. Je suis presque sûr qu’il finit par aller bien, à moins que cela ne soit l’histoire la plus choquante à ce jour de cette franchise.