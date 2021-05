Fiancé de 90 jours: le père de Libby, Chuck Potthast, est-il responsable du dernier drame d’Andrei?

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour le dernier Fiancé de 90 jours: Happily Ever After? épisode «Damage Control». Lisez à vos risques et périls!

Petit, Andrei Castravet était à nouveau en conflit avec sa femme Libby Potthast CastravetLa famille de, même si au moins cette fois, on peut se demander si c’est lui qui est à blâmer pour toute la tension. Le dernier épisode de Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours? a trouvé Andrei en désaccord avec son beau-frère Charlie Potthast et belle-soeur Becky Lichtwerch, même si toutes les parties n’ont pas tardé à regarder le patriarche de la famille de Libby Chuck Potthast pour les réponses.