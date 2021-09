Fiancé de 90 jours: les rumeurs de divorce tourbillonnent pour un grand couple à la suite de publications sur les réseaux sociaux

Tous les signes indiquent que Tania et Syngin ne sont actuellement pas heureuses ensemble, mais on ne peut jamais être trop sûr de ces choses. Les membres de la distribution sont conscients du fait que les fans de 90 Day Fiancé parcourent leurs réseaux sociaux, et certains ont exploité cela dans le passé afin de créer un drame supplémentaire pour leurs intrigues. Après tout, on pourrait supposer que l’intérêt des fans signifie plus d’opportunités de retombées pour la franchise, donc jusqu’à ce que quelqu’un confirme une scission, je dirais que les choses entre Tania et Syngin ne sont toujours pas confirmées à ce stade.