Fiancé de 90 jours: l’ex Liz de Big Ed commente une pétition pour le retirer de la franchise TLC

Fiancé de 90 jours Marron Big Ed a vraiment fait entrer la série dans le grand public en 2020, alors que les gens du monde entier étaient captivés par sa saison inaugurale. Depuis lors, certains se sont aigris sur Ed et ses singeries, au point que des efforts ont été déployés en ligne pour faire pression sur TLC pour qu’il le retire complètement de la franchise. Une pétition a fait surface demandant que Big Ed soit abandonné par 90 Day Fiancé, et il vient peut-être d’avoir son plus grand partisan à ce jour dans l’ex d’Ed, Elizabeth “Liz” Marie.