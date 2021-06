Fiancé de 90 jours: pourquoi le dernier drame familial de Libby et Andrei se sent scénarisé

Je sais que certains se sont plaints au cours de l’année écoulée qu’Andrei, Libby et la famille de Libby semblent tous essayer très fort de gagner leurs propres retombées comme La famille Chantel ou alors Darcey & Stacey. Personnellement, j’ai essayé de l’ignorer, et je ne voulais pas y croire pleinement, mais que se passait-il dans la sitcom familiale dysfonctionnelle avec cette situation de voyage impromptu en famille? Vous voulez dire que quelques semaines après que certains de ces membres de la famille se soient insultés et se soient frappés physiquement – du moins prétendument, car je n’ai rien vu d’autre que des gens qui saisissent les autres par la main – qu’ils sont soudain charger dans un camping-car et conduire pendant des heures ensemble juste parce que?