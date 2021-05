Fiancé de 90 jours: une chronologie de la querelle d’Andrei avec la famille de Libby

Le couple de fiancés de 90 jours, Andrei et Elizabeth “Libby” Castravet font partie de la franchise TLC depuis la saison 5 et, après leur première saison, ont poursuivi leur voyage dans la série Fiancé de 90 jours: Heureusement pour toujours?. Le passage prolongé du couple dans la télé-réalité est en partie grâce à la querelle d’Andrei avec la famille de Libby, qui dure depuis des années maintenant.

Depuis que le couple s’est marié en 2017, il y a eu une tension constante entre Andrei et le père de Libby, Chuck Potthast, son frère Charlie et ses sœurs Jenn et Becky. La famille Potthast a créé une sorte de front uni contre Andrei, mais pour comprendre pleinement l’histoire et pourquoi les choses sont si tendues, il faut connaître l’étendue de la profondeur de cette querelle.